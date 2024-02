Dueña de apartamento en Piantini no ha sido citada por la Fiscalía por muertes

La Fiscalía del Distrito Nacional no ha citado a la propietaria del apartamento 901 de la torre Da Silva 3, del sector Piantini, Distrito Nacional, que contrató un trabajo de fumigación, cuyo plaguicida envenenó a una familia de la planta baja, provocando el fallecimiento de dos de sus miembros.

A pesar de que en la solicitud de medida de coerción contra el fumigador Georges Antoine Thevenet se menciona a la dueña del apartamento como Karina Baussan y dijo que estaba "prófuga", su abogado afirmó que esta aún no ha sido requerida por las autoridades.

Anteriormente, José Alexander Suero, su abogado, dijo a Diario Libre que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, le informó que haría el requerimiento formal a Baussan, no como imputada, sino como investigada, para hacérselo llegar a Miami, Estados Unidos, donde ella vive a fin de que venga al país a prestar su declaración.

Cuando se sometió la solicitud de coerción en contra de Thevenet, en la instancia se menciona que Baussan lo contrató "a sabiendas" de que "no es un fumigador profesional". Suero sostuvo que esa no era la teoría del fiscal investigador, la que, afirmó, fue cambiada.

Asegura no tuvo control de la fumigación

Karina Baussan realizó una "declaración jurada" ante la Vicecónsul del Consulado General de República Dominicana, Carla María Hernández de Grullón, la cual fue depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional el miércoles 7 de este mes de febrero por sus abogados.

En la "declaración jurada", Baussan relata que no tenía el control técnico de la desinfección que realizó Thevenet en su apartamento para resolver un problema de carcoma que había reportado su inquilina.

Sostuvo que la tragedia causada en la familia afectada "ha sido un accidente muy lamentable y doloroso" para ella también.

"Han sido días y noches muy difíciles en los que me he mantenido en oración y solo la confianza y la Fe en Dios es lo que me ha permitido seguir adelante" Karina Baussan Propietaria del piso 901 de la torre Da Silva 3 del sector Piantini “

Confirma inquilina abandonó el apartamento por tres días

Después de escuchar los problemas de carcoma} que tenía su inquilina Andrea Pimentel, Baussan dijo en la declaración jurada que contrató a Georges Antoine Thevenet, "quien anteriormente me había realizado trabajos de fumigación".

"La inquilina abandonó el apartamento durante el fin de semana del 19,20 y 21 de enero del 2024", agregó.

La familia resultó afectada inmediatamente

Según el Ministerio Público, "en momentos en que el imputado (Georges Antoine Thevenet) se encontraba realizando la fumigación el pasado 19 de enero, expuso y afectó con los componentes químicos a Adelle Ruiz Leen y a su bebé, al igual que a su esposo José Luis Acra y a otro menor de edad de un año y tres meses de nacido, hijo de ambos, quienes también se encontraban en la residencia donde ocurrió el caso.

Las víctimas, que residían en el piso 8, decidió ir al médico, luego de que comenzó a sentirse mal y sospechar que podría tratarse de una intoxicación por alimentos, siendo todos atendidos en un centro de salud de la capital y recibiendo el alta médica el mismo día al presentar mejoría.

El sábado 20 de enero, "a raíz de que las víctimas continuaban sintiéndose mal, decidieron nueva vez ir al médico, siendo ingresados de emergencia en la unidad de cuidados intensivos de dicho centro de salud, donde el 21 de enero fallecieron la mujer y su hija (Adelle Marie Ruiz León y su bebé de dos meses) a causa de envenenamiento y exposición al químico o producto de fumigación", sostiene el MP.

"Inició el proceso de fumigación (...) sin notificar a ningún otro de los residentes de la torre, en franca violación al Reglamento Técnico Ambiental para el manejo de plaguicidas y sus desechos", acusa la Fiscalía a Georges Antoine Thevenet, a quien se le impuso garantía económica como medida de coerción.

El esposo de la joven fallecida, José Luis Acra González y su otro hijo menor de edad de un año fueron ingresados en centros médicos.

Se pagó US$300.00 por la fumigación

Karina Baussan dice que Thevenet fijó un pago de "trescientos dólares Americanos (US$300.00)", el que le depositó en su número de cuenta de "su compañía" Aw Gallery Project.

Aseguró que luego de la tragedia contactó a sus abogados para que se pusieran en contacto con las autoridades de la torre y del país, "entiéndase Salud Pública, Policía Nacional y el Ministerio Público para que les hiciera llegar todas las informaciones necesarias para que puedan esclarecer lo ocurrido".

Baussan es puertorriqueña y vive en Florida desde hace ocho años.