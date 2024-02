Poder Judicial investiga denuncia de persecución de la jueza Ana Lee Florimón

El Poder Judicial informó este miércoles que investiga la denuncia realizada por la jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien alegó ser víctima de persecución debido a las funciones que desempaña.

La institución informó que desde la Dirección Central de la Policía de Protección Judicial y la Dirección de Administración y Carrera Judicial "se le presta toda la atención al tema", y se están realizando las investigaciones necesarias para identificar cualquier situación que pudiese estar pasando.

Aseguró que la protección de los jueces y juezas es parte de las responsabilidades de ese poder del Estado: "Tan pronto como se tuvo conocimiento sobre la situación que hizo pública la jueza Ana Lee Florimón se actuó de manera inmediata, como lo hacemos siempre, porque el Poder Judicial cuida a sus jueces y juezas", dijo en una nota de prensa.

El pasado viernes, la jueza denunció en estrado, que era perseguida permanentemente por un vehículo blanco desde que fue apoderada del caso de presunta corrupción estatal denominado Calamar. La persecución, dijo, también incluye a su hijo.

Lee Florimón, quien está recusada por el Ministerio Público, habló en la audiencia en que se daría lectura a una petición al órgano persecutor.

Recuerda que existen canales institucionales

El Poder Judicial señaló que "existen canales institucionales que son los más rápidos y eficientes para realizar este tipo de denuncias", y que lo más conveniente es emplearlos en todos los casos.

"Las situaciones se dirimen por los canales institucionales y a nosotros nos corresponde velar por que los jueces puedan actuar libres de presiones y con plena independencia" Poder Judicial “

Asimismo, informó que desde el año 2019 no se han realizado traslados en el Poder Judicial que no hayan sido solicitados por los jueces , cumpliendo lo establecido en la Ley de Carrera Judicial (número 327-98), y se aseguró que esa práctica no existe en la actualidad.

Procuradora también ordena investigación

Este miércoles, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, informó al país que dispuso una investigación sobre la denuncia de la jueza Lee Florimón, de que es perseguida.

Dijo en un comunicado que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría una conducta que irrespete derechos.

"Por diferentes medios han llegado a mí las informaciones de que la Magistrada Ana Lee Florimón, es objeto de seguimiento ella y su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público, a quienes atribuye este seguimiento. Dejo claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla", indicó Germán Brito.

Germán Brito agregó que en vista de los desencuentros de Lee Florimón con dos magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto, éstos no participarán como miembros de los investigadores "para no dar pávulo a versiones de encubrimiento".

"Hay en las afirmaciones de la magistrada asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces. En mi desempeño al frente de la Procuraduría General de la República jamás he propiciado ni consentido lo que señala la referida magistrada Ana Lee Florimón", dijo.

