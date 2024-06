La pena que enfrenta venezolana que atropelló mortalmente al hijo del presidente de Adocco

Scarlet Valentina Mujica Zapata, la joven venezolana acusada de atropellar al hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), podría enfrentar una pena de entre uno y tres años de prisión.

La joven supuestamente atropelló a Julio César de la Rosa (Junior) la noche del sábado 15 de junio, dejando su cuerpo abandonado en la avenida George Washington, cerca de la Dirección General de Migración en el Distrito Nacional.

Según el abogado Jean Cristofel Pérez, las autoridades también podrían imponer a Mujica Zapata una multa de hasta 50 salarios mínimos.

“De acuerdo con el artículo 303 de la Ley 63-17 sobre Muerte Involuntaria por Accidente de Tránsito, la persona involucrada enfrentaría una pena de uno a tres años de prisión y una multa de 10 a 50 salarios mínimos”, explicó.

Por su parte, el abogado Félix Porte calificó la ley como “una barbaridad”, argumentando que es inaceptable que la pena máxima para una persona que haya atropellado a otra sea de solo tres años, sin importar las circunstancias del accidente.

“Lamentablemente la ley No. 63-17 sobre seguridad vial (ley de tránsito) fue redactada bajo las presiones e influencias de los sindicatos (padres de familia). Esta es la razón por la cual que poco importa que el chofer atropelle a 1 o 30 personas, que lo haga bajo los efectos de drogas/alcohol, que no tenga licencia, seguro, ni preste auxilios o pida auxilios, que no reporte accidente o mienta, que sea por exceso de velocidad, conducción temeraria, el tope que impusieron en la ley fue 3 años. Es una barbaridad”, dijo el jurista a través de su cuenta de X.

Consideró que la pena en este caso debe ser proporcional a las agravantes, es decir, entre más víctimas o agravantes, mayor debe ser la pena.

Agregó que, aunque las autoridades determinen que Mujica Zapata iba a exceso de velocidad o que estuviera bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia, sería de tres años.

“Esa es la ley que tenemos que debe ser modificada con urgencia”, sostuvo.

El padre del fallecido cuestionó las declaraciones de Scarlet Valentina Mujica Zapata, quien afirmó que esa noche chocó con un objeto desconocido.

"Lo que vimos nos sorprende, porque ella dice que chocó con un objeto desconocido. Por la naturaleza del accidente, ella tiene que saber que chocó con un ser humano, no con un objeto", expresó.

Además, deploró que la joven se haya ido de la escena, escondiera el vehículo y apareciera dos días después del incidente. Según De la Rosa, esto dificulta obtener evidencia sobre si estaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia ilícita.