Diputada Rosa Amalia Pilarte apeló su condena a cinco años de prisión por lavado de activos

La diputada por la provincia La Vega, Rosa Amalia Pilarte, apeló "en casación", ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la sentencia que la condenó a cinco años de prisión y a que se le decomisen 13 bienes inmuebles ubicados en esa demarcación del Cibao.

La congresista fue hallada culpable de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano el 28 de mayo de este año.

La información del sometimiento del recurso la dio a conocer a Diario Libre su abogado, Luis Feliz.

A la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se le vence el período para el cual fue elegida como congresista el próximo 16 de agosto, fecha en la que pierde su inmunidad parlamentaria.

Pilarte no participó en las elecciones legislativas de mayo por impedimento de su partido, decisión que ella intentó anular ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que le rechazó su solicitud.

"Los indicios debidamente probados por la Procuraduría General de la República permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación, esta es que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen ilícito, comúnmente mediante transacciones en efectivo", establece la Segunda Sala Penal de la SCJ que emitió la sentencia condenatoria.

La cifra que se le atribuye haber blanqueado asciende a más de 4,000 millones de pesos.

El esposo de Pilarte, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), y dos de los hijos de ambos, José Miguel López Pilarte, exregidor del PRM, y Miguel Arturo López Pilarte, enfrentan actualmente un juicio de fondo en La Vega por la misma acusación de lavado de activos.

Igualmente, su hermana Ada María Pilarte, y la pareja de esta, Manuel Antonio Ynoa Valdez, forman parte del grupo de acusados de "blanquear" capitales.

El proceso contra la legisladora fue separado del de su familia por la jurisdicción privilegiada que tiene esta.

¿Por qué no se ejecuta?

La decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que envía a prisión por cinco años a Pilarte no se ejecuta porque el caso no ha adquirido "la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada", es decir todavía no ha agotado