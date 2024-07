La Jueza Milagros Ramírez, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, fijó para este jueves a partir de la 9:00 de la mañana la lectura del fallo en contra de la coronel Ysabelita de los Santos Pérez y otros policías y empleados del "Canódromo El Coco", acusados de agredir física y verbalmente al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, así como a un equipo de prensa del periódico Listín Diario durante un incidente ocurrido el 11 de abril de 2022 en el referido centro de retención vehicular.

En la última audiencia, celebrada este jueves, el Ministerio Público argumentó que de los Santos Pérez, en calidad de encargada del canódromo, tenía el dominio de la situación y los demás imputados actuaron en subordinación.

Solicitó tanto para ella como para los imputados Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque una condena de dos años de prisión.

En el caso específico de la coronel enfrenta cargos por rebelión contra la figura del defensor del pueblo para provocar agresión voluntaria, en violación a los artículos 209, 212, 309, 234 del Código Penal Dominicano. Así como los artículos 3, 4 y 27 de la Ley 19-01 que crea el Defensor del Pueblo y le otorga facultad para investigar y esclarecer acciones de las entidades que prestan servicio público.

Durante la audiencia, la coronel de los Santos y las defensas de cada uno de los imputados sostuvieron que sus defendidos no agredieron al funcionario ni a las demás personas que lo acompañaban, y que, por el contrario cumplían con su deber de resguardar los vehículos privados bajo su custodia y garantizar la seguridad de las personas que laboran en el centro vehicular.

"Serán absueltos y no por insuficiencia de pruebas, sino porque no ocurrió tal agresión, el defensor del pueblo y los testigos le mintieron al tribunal", dijo el abogado Ambiorix Arnaud, defensor de De los Santos.

De su lado, De los Santos dijo: "Creo en la justicia de mi país, pero es lamentable que yo esté aquí, por algo, por yo hacer las cosas de manera correcta".

De los Santos narró que el día del incidente mientras estaba en el baño fue notificada de una trifulca en la puerta y pensó que se trataba de una revuelta de motoristas como suele pasar en ese centro.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/17/whatsapp-image-2024-07-17-at-5.09.59-pm.jpeg La coronel Ysabelita de los Santos y Marisol Vargas en audiencia. (KEVIN RIVAS)

En tanto que Marisol Vargas narró: "Yo abordé al señor Ulloa de una forma afable, le dije tenga la amabilidad, vamos a hablar y el me dijo: 'no tenemos que que hablar y se me quita del medio'"

Geraldina de los Santos Peña es la policía que está acusada de agresión voluntaria contra la periodista Lourdes Aponte Jones y de la sustracción de evidencias del celular.

"Ella me aruñó y me dice tú no eres nadie, y ahí fue que la agarré por los brazos, en ningún momento se ve que yo la arrastré por el piso como ella dijo", expresó como parte de su defensa.

Por este caso el 17 de mayo del presente año fueron condenados a un año de prisión el sargento Nathanael Javier Javier y Starling Antonio Ramírez. La coronel junto a los imputados Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino fueron favorecidos con un no ha lugar en la etapa de instrucción.

Mediante un recurso de apelación, el Ministerio Público logró que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenara la celebración de un juicio contra estos imputados.