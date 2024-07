Juicio Antipulpo se aplaza otra vez por una semana más

El juicio de fondo a los acusados en Operación Antipulpo estará estancado nueva vez por una semana más, en esta ocasión porque el abogado de uno de los imputados renunció a su defensa porque le habría salido la residencia en Estados Unidos.

La semana pasada tampoco se desarrolló el proceso contra los 21 encartados, grupo encabezado por los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado otorgaron un plazo de 72 horas a Antonio Florentino para que informe sobre cuál togado lo representará en las audiencias luego que su representante Orlando Vegazo renunciara a su defensa.

La penúltima vez que se aplazó la audiencia fue porque la defensa de Fernando Rosa dijo que no habían concluido con el contrainterrogatorio al actual presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Eurípides Florentino Rodríguez, testigo del Ministerio Público y que no asistió a esa vista.

El proceso está en la etapa de presentación de testigos por parte del Ministerio Público, que le falta la mayoría de los 167 que tiene contemplado llevar ante el tribunal a ofrecer sus testimonios.

A los acusados en Antipulpo se le atribuye haber estafado al Estado con más de RD$5,000 millones, con procesos de compras para varias instituciones públicas que alegadamente ganaban empresas de Alexis Medina de manera irregular. Algunos se les imputa de lavado de activos al prestar su nombre y facilitar la trama de corrupción.

Jueza llama abogados asumir defensa con responsabilidad

Aunque dijo que el largo proceso penal, que tiene más de un año en juicio de fondo, puede llevar a los abogados al cansancio al asistir de manera continua al tribunal, la jueza Jueza Yissell Soto Peña los llamó a asumir su "investidura de manera responsable" y decir con tiempo, si tienen programado que no podrán finalizar esa etapa con su cliente.

"Si todos no colaboran para que el tribunal pueda continuar conociendo este proceso no será posible porque todos ustedes asumieron una responsabilidad y tienen que seguirla asumiendo, de no poder hacerlo tienen que decirlo de manera oportuna y tienen que elevar su investidura de manera responsable", les recomendó Soto Peña.

La última audiencia que se desarrolló del caso fue el 10 de este mes de julio.