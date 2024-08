Consultoría reitera que está abierta al diálogo, en respuesta a carta de Miriam Germán

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo reiteró hoy que está abierta al diálogo y que la idea de presentar el proyecto de reforma a la Constitución que promueve es, precisamente, para que los distintos sectores pueden expresar sus opiniones.

Con su reiteración responde a la comunicación que recibieron de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en la que ésta afirma que no fue consultada respecto a los requisitos y mecanismos de designación del procurador general de la República y del Consejo Superior del Ministerio Público.

El subconsultor jurídico, Pedro Montilla, recordó que los planes de la reforma se han venido conociendo desde hace tres años y que el debate no debe centrarse ahora sobre a quién se consultó o no, sino en que cada sector pueda opinar.

"La Consultoría sí está dispuesta al diálogo, con todas las entidades, abiertos, cómo lo hemos demostrado en las últimas dos semanas. Lo que no quiero aquí es personalizar la discusión, si hablé o no con A, B o con C. Estamos abiertos al diálogo", dijo Montilla.

Recordó que, para otras cuestiones, la Consultoría Jurídica ha consultado con los representantes del Ministerio Público, cómo fue el tema del Ministerio de Justicia, pero reconoce que para el aspecto puntal que se debate de la reforma constitucional, no lo han hecho, pues apenas hace dos semanas que el documento está disponible.

"El objeto de la reforma tiene tres años y en esos tres años hemos conversado con diferentes sectores, pero lo que diga Doña Miriam, siempre será cierto....", expresó.

"Ahora, el gobierno solo está presentando una propuesta, no es que sea bueno o malo, y ella (la procuradora) está explicando que no ha sido (consultada). Fíjate que no está tomado una postura", agregó.

El subconsultor Montilla habló tras participar de un panel de juristas constitucionalistas que la mañana de este miércoles debatió en la Universidad APEC sobre los alcances de la propuesta de reforma a la Constitución que presentó el Poder Ejecutivo.

En el panel participaron los juristas Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Manuel Fermín, Fernando Langa, Nassef Perdomo y Olivo Rodríguez, bajo la moderación del decano de Humanidades de Unapec y exjuez de la Suprema Coste de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra.