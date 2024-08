Miriam Germán aclara no ha opinado sobre reforma a Constitución porque no se le ha consultado

La procuradora general, Miriam Germán Brito, dice no ha emitido opinión sobre reforma constitucional porque no se le ha consultado ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

En una carta enviada al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la procuradora general de la República, Miriam Germán, sostiene que no ha sido consultada sobre la propuesta de reforma constitucional en lo que respecta a la designación de quién y cómo debe ocupar su puesto, y en lo relacionado al Consejo Superior del Ministerio Público.

En ese sentido, dijo que por no ser llamada para que ofrezca sus consideraciones al anteproyecto de ley, no ha emitido, ni a título personal, ni en calidad de procuradora general, ninguna opinión al respecto.

"Esta Procuraduría General de la República no ha sido consultada en relación al proyecto de reforma a la Constitución, en lo que se refiere a los requisitos y mecanismos de designación del Procurador General de la República, ni al Consejo Superior del Ministerio Público", indicó la máxima representante del Ministerio Público.

Agregó que por esa razón dejaba constancia a Antoliano Peralta, a través de la misiva, lo siguiente: "No he emitido, ni a título personal, ni en mi calidad de Procuradora General de la República, ninguna opinión sobre el particular".

Germán ha dejado claro que dejará el puesto al concluir este gobierno, lo cual ocurrirá el viernes, 16 de agosto, con la jura del nuevo término de Luis Abinader, quien, sin embargo, anunció el lunes que pedirá a la funcionaria que se quede en su silla hasta que se apruebe la reforma constitucional que él propone.

Al defender la propuesta de reforma a la Constitución, Peralta dijo que cuando se inició el proceso anteriormente, se hizo una consulta con todos los sectores y desde el Ministerio Público expresaron que se debía reconfigurar el Consejo del Ministerio Público.

Las dos asociaciones de fiscales, la Fiscaldom y Adofic, se han opuesto a que la propuesta del presidente Abinader para modificar la Constitución se toque el Consejo Superior del Ministerio Público.

El texto que se propone indica que una la ley definirá el funcionamiento y organización del Consejo como órgano de gobierno interno, lo que, según los procuradores fiscales, al relegarlo a una ley se prestará a que esta sea eliminada posteriormente.