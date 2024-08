Alegan hombre que amenazó a Negro Veras padece de problemas de salud mental

La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dejó en libertad este jueves al hombre que amenazó de muerte al connotado abogado Ramón Antonio Veras (Negro Veras).

El tribunal tomó la decisión tras acoger como bueno y válido un documento que certifica los alegados trastornos mentales que padece el imputado Rafael Ricardo Sánchez Martínez.

Los parientes del hombre, nativo de La Romana en el este del país, aseguran que su pariente es "inofensivo".

"Mi hermano no representa ningún tipo de amenaza para el señor Negro Veras. Pedimos una oportunidad para que nos permitan tratar a mi hermano", pidió Daylin Sánchez, hermana del hombre.

Pide disculpas a Negro Veras y a la sociedad dominicana por los problemas que ha ocasionado Sánchez Martínez.

Explicó que su pariente fue influenciado por un grupo anti-haitiano, que supuestamente aprovecharon sus problemas de salud mental, para amenazar al jurista santiagués, así como a otras personas.

Reacción

Negro Veras reaccionó indignado con la decisión de la jueza Polanco.

"La magistrada decidió que este señor que me amenazó tiene problemas mentales y que yo me quede en la casa tranquilo o protegerme por la vía que sea", cuestionó el jurista.

Las amenazas

"Pro-haitiano asqueroso te vamos a fusilar", decía el mensaje del 29 de julio de este año a través de la cuenta de Facebook de Veras.

En fecha 31 de ese mismo mes, Veras recibió una llamada a su teléfono celular de Rafael Ricardo Sánchez Martínez advirtiéndole que lo iba a matar.

"No, pero descuida que si no te fusilamos, te degollamos a ti y tu familia por pro-haitianos Esos esclavos de Francia no son nuestro problema", indica otra amenaza del 31 de julio enviada a través de un mensaje de Facebook.

Las intimidaciones mediante la red social a don Negro continuaron el día 1 de agosto. "Te vamos a escarmentar a ti y tu familia", refiere.