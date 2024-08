Miriam Germán acepta quedarse por más tiempo al frente de la Procuraduría

La procuradora general de la República Dominicana, Miriam Germán Brito, permanecerá en el cargo tras acoger la petición del presidente Luis Abinader, quien le requirió quedarse hasta tanto se reforme la Constitución dominicana.

La información fue confirmada por la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría.

La magistrada había manifestado en diversas ocasiones su interés de no permanecer en el puesto en este nuevo periodo de gobierno, de hecho, el mes pasado presentó en un evento las memorias de su gestión de cuatro años, y en junio realizó un encuentro con directores de medios de comunicación en el que reiteraba que su compromiso era hasta el 16 de agosto de 2024 e hizo alusión a su edad y salud.

"Yo no aspiro a nada después de este... si es que llego o me dejan llegar hasta el final... de este período. Si mi salud y todas mis cosas me lo permiten, yo entrego al nuevo gobierno, en el 24. Tengo 75 años y entonces tendré 76, y tanto no se puede", dijo en la ocasión.

Durante LA Semanal de la Prensa del lunes pasado, el presidente Abinader dijo que requiere la presencia de Germán Brito en las iniciativas que está realizando, como la de reforma constitucional.

"Pero doña Miriam es lo suficientemente sensata y yo dije este fin de semana que iba a hablar con ella (para que permanezca en el cargo) hasta que podamos proponer un nuevo..., que pase la reforma, que debe ser un mes, mes y medio después del 16 de agosto, pues que ella puede estar en la Procuraduría y se lo vamos a pedir formalmente hasta esa fecha" Luis Abinader Presidente de la Repúblia durante La Semanal con la Prensa “

El gobernante estima que su propuesta de reforma a la carta magna será aprobada más o menos entre un mes o mes y medio.

Deposita anteproyecto de ley

Este lunes el presidente Luis Abinader, a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, entregó al Senado el anteproyecto de reforma a la Constitucional, con la cual busca cambiar algunos puntos referentes a la independencia del Ministerio Público, reducción de diputados y la unificación de las elecciones.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, fue quien depositó la pieza al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. El proyecto deberá ser estudiado y aprobado en la Asamblea Nacional Revisora, que es el órgano que agrupa a los senadores y a los diputados.

El proyecto fue modificado para que el procurador de la República sea cambiado o ratificado cada dos años. La propuesta original establecía que el funcionario sería inamovible durante los cuatro años de mandato presidencial.