Que "se haga justicia" y "un nuevo juicio", a lo que apelan el Dotolcito, Luisito y Chiquito

La decisión a la apelación que hicieran los condenados en el caso de la muerte del joven Joshua Fernández, será dada a conocer el 31 de octubre y en ese sentido los jueces dieron la oportunidad al "Dotolcito", "Chiquito" y "Luisito" de hablar sobre el caso.

Tras los abogados de los sentenciados culminar con las exposiciones durante el conocimiento de la apelación a la condena, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidido por Rosalba Garib Holguín e integrado por Teófilo Andújar y Delio Germán, escucharon a todos los implicados en el caso.

El primero en ser llamado a dar sus declaraciones fue Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito), quien solo dijo que cambió de abogados y que no deseaba decir nada más.

El pasado 25 de abril el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso 30 años de prisión contra Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) por homicidio voluntario, Luis Brito Troncoso (Luisito) fue condenado a 20 años por robo agravado, uso de arma ilegal y asociación de malhechores y Wesly Vicent Carmona (el Dotolcito) recibió 15 años de prisión por robo agravado y asociación de malhechores.

A diferencia de Chiquito, Wesly Vincent Carmona (el Dotolcito) dijo que el día del incidente solamente fue a buscar a Chiquito ya que este "le había dicho en una ocasión que quería que lo llevara un día".

"Yo nunca lo llamé a él (Chiquito) faltando 30 minutos, desde que eran las 10:30 y 11:00 de la noche yo le había dicho a él que lo que había pasado era que no aparecían taxis y él me dijo que no aparecía nadie y ahí fue que yo le dije a él que iba a llamar a Danil, que era el taxista que yo usaba", fue parte de lo declarado por el "Dotolcito".

De igual forma, dijo que solo iba a llevar a Chiquito y que éste llegó con Luis.

Declaró que el hecho de que digan que el no quiso salir acompañado de los imputados de la discoteca para no ser reconocidos es algo "irrelevante", ya que ellos estaban en el lugar y salieron todos juntos y se quedaron fuera esperando el vehículo.

"Yo no tenía que estar escondido de nada, porque yo no estaba en nada malo, yo solamente quería decir eso y espero que se haga justicia como todo el mundo está pidiendo justicia", fue lo dicho por el "Dotolcito".

El tercero en ofrecer su declaración ante los jueces fue Luis Brito Troncoso (Luisito), quien señaló ante los jueces que cambió de abogados por este quería que el "diga vainas que no estaban conmigo ni con el juicio tampoco".

"Él (abogado de Luisito) quería que yo diga vainas que él me estaba poniendo y yo decidí quitarlo y que se decida hoy en día otro juicio nuevo", fue parte de lo declarado por Brito Troncoso ante los jueces.

Este expresó que tiene "hijos y una mujer" y que se encuentra enfermo de un pie, ya que tiene erisipela o disipela como es conocida.

"La estoy pasando demasiado mal, yo lo que quiero es justicia", dijo Luisito.

Madre de Joshua Fernández

Bertina Decena, madre del fallecido Joshua Fernández, también tuvo la oportunidad de hablar ante los jueces y expresó que siempre hablará en presente porque él será su hijo por siempre.

Decena pidió que se mantenga en prisión a los acusados de la muerte de su hijo y que se haga justicia. "Esa madrugada le pasó a mi hijo, le puede pasar a cualquiera de nosotros porque tengo dos hijos más".

Pidió a los jueces que personas "así no puedan seguir haciendo daño a la sociedad", por lo que espera la apelación sea rechazada en todas sus partes.

Entre lágrimas aseguró que "respira porque debe respirar", pero que su corazón como madre "murió en ese instante que me dieron la noticia de que a mí hijo me lo habían matado".

Recordó todo lo que vivió cuando vio a su hijo en la funeraria, pidió que todos paguen por la muerte de su hijo y destacó que el "Dotolcito" tiene la misma culpa que los demás en la muerte de Joshua.

"Uno de ellos mató a mi hijo y yo si quiero que se cumpla la condena y si es posible que se les ponga hasta más, porque si hay una persona que está sufriendo por esto soy yo, ellos siguen vivos y ahorita salen de la cárcel, pero a mí hijo nadie me lo va a sacar de esa tumba", dijo a los jueces Bertina Decena.