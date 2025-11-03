Se entregan dos implicados en tiroteo que dejó adolescente muerto y un niño herido en Puerto Plata

Yorkis José Sena González, alias Napo, otro de los implicados en el un tiroteo en Puerto Plata, donde murió un adolescente y un niño resultó herido. ( FUENTE EXTERNA )

Dos de los hombres implicados en el tiroteo que dejó como saldo la muerte de un adolescente de 14 años y un niño herido en Playa Oeste, Puerto Plata, se entregaron el pasado fin de semana a la Policía Nacional.

El primero en ponerse a disposición de las autoridades fue Víctor Manuel Martínez, seguido de Yorkis José Sena González, alias Napo.

Ambos estaban siendo buscados mediante orden de arresto por su presunta participación en el hecho que costó la vida a Enmanuel David Valdez Peña, de 14 años, quien falleció a causa de una herida de bala en la región posterior del tórax derecho.

En el mismo incidente resultó herido un niño de ocho años, quien resultó con un impacto de proyectil en el costado izquierdo.

Prófugo

La Policía informó que aún se mantiene prófugo Luis Miguel Parra, alias Miguel, también vinculado al tiroteo.

Las autoridades exhortan al fugitivo a entregarse por las vías correspondientes.

De acuerdo con el informe, el hecho se originó tras una acalorada discusión entre dos hombres, uno de los cuales sacó un arma de fuego y realizó varios disparos, impactando a los menores que se encontraban en las cercanías.

El suceso, ocurrido la noche del miércoles 29 de octubre, ha causado gran consternación e indignación entre los residentes de Puerto Plata.