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Dos años de prisión para mujer que agredió a hombre hasta dejarlo inconsciente

El conflicto se originó cuando la víctima se encontraba jugando en un estadio del sector y uno de sus hijos inició una pelea con otra persona

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    Dos años de prisión para mujer que agredió a hombre hasta dejarlo inconsciente
    Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres CCR-2 donde una mujer deberá cumplir la condena de dos años de prisión por agresión en Monte Plata. (FUENTE EXTERNA)

    Eran alrededor de las 5:00 de la tarde cuando un hombre regresaba a su casa junto a sus dos hijos menores de edad, sin imaginar que el trayecto terminaría en una violenta agresión en el sector La Gina, municipio Yamasá, provincia Monte Plata. En medio de la calle fue interceptado y atacado con armas blancas y objetos contundentes, hasta quedar inconsciente.

    Por este hecho, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Monte Plata condenó a dos años de prisión a una mujer identificada como Eulogia de los Santos, de 59 años.

    A través de una nota de prensa, el Ministerio Público informó que la acusada, junto a dos de sus hijos, agredió a la víctima utilizando un puñal, piedras y botellas, en un incidente ocurrido el 23 de junio de 2020.

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    El órgano acusador, representado por el procurador fiscal José del Carmen García Hernández, demostró que la procesada incurrió en violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

    Durante el ataque, Eulogia también intentó agredir a uno de los hijos de la víctima con un casco de botella, lo que obligó al hombre a defenderse con un bate de béisbol.

    Origen del conflicto

    El conflicto se originó momentos antes, cuando la víctima se encontraba jugando en un estadio del sector y uno de los hijos de la agresora inició una pelea con otra persona, intervención que desencadenó la agresión posterior.

    El certificado médico legal del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora indicó que, producto de la agresión, la víctima resultó con traumatismo craneoencefálico moderado abierto, fractura deprimida occipital izquierda y contusión cerebral occipital derecha.

    Eulogia de los Santos deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres.

    Ministerio Público
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