$!Apresan en Baní a tres hombres vinculados a contrabando y bebidas tóxicas

La Fiscalía de Peravia, la Procuraduría Especializada de Persecución de los Crímenes y Delitos Contra la Salud y el Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional realizaron operativos en distintos lugares de esta localidad, en el cual fueron apresadas tres personas y decomisadas mercancías de contrabando y bebidas tóxicas.

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que durante las jornadas fueron detenidos Basilio Valdez Florentino, Santuario Amador Lara y Juan Miguel Santo Báez, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas y se solicitará como medida de coerción la imposición de prisión preventiva.

El órgano de justicia indicó que los detenidos serán sometidos a la justicia por su vinculación a actividades que constituyen una violación a la Ley General de Salud No. 42-01, la Ley General de Aduanas No. 34-89 y Ley No. 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y la Falsificación de Medicamentos, Hidrocarburos, Alcohol, Tabaco y sus derivados.