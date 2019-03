$!Bolívar Sánchez: “No estábamos investigando a Miriam Germán”

“Entonces, como no estábamos investigando a Miriam Germán, ni la casa de Miriam Germán, nosotros estábamos investigando al grupo mafioso que se dedica a otorgar este tipo de identidades que no son falsas, reitero, porque las cédulas falsas son las que hacen en los patios. Esas son cédulas obtenidas en nuestro sistema de identidad nacional”, precisó el inspector.

Señaló que la investigación no estaba en fase de dar participación a la Junta Central Electoral. La solicitud de interceptación del número de Miriam Germán, se hizo el 15 de noviembre del 2018, nueve días después de que Molina Ovalle se suicidó en el Mirador Sur.

La magistrada Odania Lapaix autorizó a Sánchez a interceptar por un período de 60 días el teléfono “en vista de que el mismo es utilizado por el ciudadano solo conocido como por BNI; quien está siendo investigado por violación a los artículos 5-A, 59, 75 párrafo II y 85 letras A, B y C, de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas”.

“Objetivo no identificado, así se solicitó la orden, porque todas las órdenes no tienen que llevar un nombre... Pero nosotros no llegamos a escuchar, ni las telefónicas nos suministraron ninguna llamada de la magistrada Miriam”, refirió el inspector, quien además dijo que cuando él se dio cuenta de que la comunicación correspondía a la jueza, no remitió la autorización a la telefónica.

Sánchez, indicó que en la solicitud de interceptación se estableció al tribunal que el objetivo no estaba identificado.

La Procuraduría General de la República confirmó ayer que solicitaron y obtuvieron una orden de interceptación de llamadas del número de la jueza presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, pero indicó que no la utilizaron.

Reacción de la jueza

La presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dijo que “no cuadra” la versión que da la Procuraduría General de la República en torno a la orden interceptación telefónica de que fue objeto su teléfono.

“Pero eso no es verdad, entonces eso no cuadra, con que él dice que se equivocó y que no era mi teléfono”, adujo la magistrada al ser contactada por Diario Libre. Ante la pregunta de por qué “no le cuadraba”, Germán subrayó: “Porque si se equivocó, entonces por qué tenían mi teléfono”.

Sobre Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles, imputado de una investigación por presunto narcotráfico, dijo que nunca lo conoció como delincuente y que esa persona le hizo un trabajo de una manera normal.

“Yo nunca lo conocí como delincuente, lo conocí como un señor de mucho trabajo y si tú para emplear una gente, hasta para que te ponga una ventana, tienes que pedir los certificados de no delincuencia, entonces nos vamos a joder”.

“Yo no sé hasta qué punto eso no es verdad y no suelo ser como ellos, que dicen lo que les da la gana sin importar a quién hieren”, agregó la magistrada.