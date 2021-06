$!“Con Berkis fueron tan crueles porque ella es pobre y haitiana”

Por ser hija de haitianos, pobre y tener todas las precariedades con las que puede vivir una persona que no tiene documento de identidad, que no concluyó la educación primaria o simplemente tuvo “mala suerte con los hombres”, es que Berkis Brazoban fue condenada a 30 años de prisión.

Así lo considera su madre Cecilia Brazoban, residente de la comunidad Guanuma, Santo Domingo Este, quien pide que el caso, ahora en poder de la Suprema Corte de Justicia, sea revisado y se le otorgue una segunda oportunidad a una madre soltera que movida por la desesperación utilizó a su bebé de once meses para chantajear al padre de la criatura.

Jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo y la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación condenaran a 30 años de prisión a la mujer, tras considerar un caso de tortura y barbarie el vídeo en el cual ella asfixia a su hija con una almohada, hecho que ella afirma se trató de un acto de chantaje contra el padre de la menor.

Ahora, la familia de Brazoban espera que la Suprema subsane “tan grande injusticia”.

Brazoban, también madre de un varón, vivía con sus dos hijos en una casita de tablas separada por dentro con un plywood en el patio de la casa de su mamá, quien sin estar trabajando tenía que mantenerlos a todos con lo poco que conseguía su marido.

Fue en esa casa, donde la mujer que en ese entonces tenía 23 años de edad, “desesperada” porque su hija tenía diarrea, no tenía los insumos básicos para su higiene y mucho menos comida, grabó el audiovisual que se volvió viral en las redes y motivó a que el Ministerio Público, en la persona de Raquel Guzmán de Novoa, la sometiera a la Justicia. La mujer fue acusada por violación del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativo al abuso físico o psicológico, así como el Código Penal en lo referente a actos de tortura o barbarie y violencia contra la mujer, pero no como violencia intrafamiliar, en un relato que solo consta de cuatro párrafos.

Los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Ariella Cedano Núñez, Kelvin José Henríquez Rodríguez, Karen Mejía Pérez, Juliana Morfa Ramírez y Danilo Amador Quevedo dijeron que Berkis no cometió abuso, ni incurrió en violencia contra la mujer, pero sí cometió un acto de tortura y barbarie contra la infante, a la cual amamantaba desde que nació y hasta el momento en que fue apresada por la Fiscalía. Durante al proceso a Berkis no se le garantizaron derechos como el de no ser encarcelada por su condición de madre lactante, como lo establece el Código Procesal Penal en el artículo 234.

“Yo creo que con Berkis fueron tan crueles porque ella es pobre, de ascendencia haitiana y no tenía respaldo de nadie. Yo lo creo así, por qué razón, porque estoy mirando en la televisión tantos casos que han pasado y (a ella) le han dado una pena de 30 años cuando no ha matado a nadie”, comentó entre lágrimas la impotente y desesperada Cecilia Brazoban, madre de la condenada a 30 años de prisión.

La madre de la mujer, que tiene ya casi tres años recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres luego de volverse viral el vídeo que mandó a su expareja simulando asfixiar a la niña de ambos, comenta que su hija estaba pasando por un momento difícil: “dormía con sus dos hijos en una casita donde lo único que hay es la base oxidada de una pequeña camilla y una pequeña cama hecha con tabla cobijada con ropa y trapos viejos”.