$!David Ortiz está decidido a cuidar su vida y reputación

Joe Baerlein

Por otro lado, el legado de Ortiz lo está cuidando Joe Baerlein. ¿Quién es Joe Baerlein? Es un conocido asesor de comunicaciones estratégicas para algunas de las compañías, asociaciones comerciales y grandes organizaciones sin fines de lucro más grandes del país, especializado en asuntos de reputación y defensa.

Trabaja con firmas de abogados y empresas en todo el país. Joe ha manejado más de 100 asignaciones de crisis y reputación en una variedad de temas, incluyendo investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ), Fiscal Federal y Fiscal General del Estado, abuso sexual en escuelas privadas, accidentes aéreos, violaciones de datos e investigaciones de medios en individuos de alto perfil.

También ha dirigido importantes campañas de defensa para clientes corporativos en una variedad de temas y es conocido como el principal estratega de papeletas en Massachusetts, habiendo ganado ocho carreras estatales en un período de más de 20 años.

Joe es miembro de la Asociación de Abogados de Massachusetts y es miembro de las juntas directivas de Associated Industries of Massachusetts, The New England Council y Mass Association for Mental Health.

Anteriormente fue socio en una de las 25 principales compañías independientes de comunicaciones estratégicas y asuntos públicos del país durante 18 años.

Al principio de su carrera, Joe fue asesor legal de la firma de abogados Choate, Hall & Stewart en Boston y presidente de su subsidiaria de estrategias públicas, The Choate Group.

También sirvió en dos cargos importantes del gabinete en el gobierno del estado de Massachusetts y dirigió la campaña ganadora para la teniente gobernadora Evelyn F. Murphy, la primera mujer elegida para un cargo estatal en la Commonwealth.

Joe tiene una licenciatura en mercadotecnia de la Universidad de Rhode Island, una maestría en comunicaciones de la Universidad de Boston y un doctorado en leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk.

Ha dado conferencias en universidades y empresas sobre los temas de protección de la reputación y la marca, así como la organización y ejecución de proyectos de defensa desafiantes.