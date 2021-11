$!Dictan prisión preventiva a cuatro por secuestro de cabo en Barahona

La Oficina de Atención Permanente de Barahona impuso un año de prisión preventiva contra la hija del suspendido encargado de Asuntos Internos de la Policía en Barahona, Cherilyn Suero Medina y otras tres personas acusadas de participar en el secuestro del cabo de la Policía Nacional Esteban Armando Feliz Batista, alias Chatica.

Jonathan Andrés Pérez, esposo de Suero Medina, Wellington Ferreras y el civil Jorge Luis Díaz son los demás imputados y cumplirán la medida de coerción en la cárcel de Barahona. Mientras que Suero Medina será traslada al Centro de Corrección y Rehabilitación Baní – Mujeres. La jueza María Consuelo Valenzuela decidió además declarar el caso complejo, informó a Diario Libre, el fiscal de Barahona, Wellington Matos.

El pasado 03 de noviembre, el cabo Feliz Batista, mejor conocido como Chatica, fue secuestrado y obligado por sus raptores a entregar el dinero por la venta de una parte del cargamento de 400 kilos de cocaína que él junto al menos 13 agentes supuestamente les robaron a unos traficantes la madrugada del 28 de agosto en las costas de Las Salinas de Villa Central, Barahona.

De los cinco millones de pesos que en principio se le requería para su liberación, Chatica dijo que solo tenía dos millones, de esa cantidad un primo suyo entregó la suma RD$1,745,000.

Durante el interrogatorio, Chatica dijo que fue interceptado por una yipeta Tahoe negra en la que viajaba “una mujer y un hombre”, el hombre con un fusil y la mujer con un pistola Glock.

Así narró su rapto: “Como a las 8:10 a. m., por Paraíso, una Tahoe de color negro se me quería atravesar, pero yo logré escaparme porque se me atravesó un camión y ahí pude irme. Cuando me fui, más para alante había un Sonata de color negro, me voy a devolver por la escuela de Paraíso y me atravesaron el carro en medio, logrando tumbarme. Cuando me tumban se apea de la Tahoe una mujer y un hombre, el hombre tenía un fúsil en las manos y la mujer una Glock. Del otro carro se desmontan tres hombres, uno con una Tauro de hierro y los otros dos con una pistola Glock cada uno”.

Sigue bajo investigación

El exjefe de Asuntos Internos de la Policía en Barahona, José Antonio Suero Carrasco continúa suspendido y bajo investigación por la vinculación de su hija en el caso.

Sin embargo, el fiscal de Barahona Wellington Matos aclaró que él no ha sido sometido a la justicia.