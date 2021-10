$!Dolor e impotencia en el último adiós a la arquitecta Leslie Rosado

“Quiero llorarte siempre para que sepas lo mucho que me importas y lo mucho que te amo. Me has dejado como un pajarito al que lo soltaron sin rumbo. Me has dejado sin saber lo que es la vida, por eso te necesito y te necesitaré siempre, porque nadie se va a comparar a ti”.

El emotivo mensaje fue recitado por la hija adolescente de la arquitecta Leslie Rosado, en honor a la memoria de su madre, cuyo cuerpo fue sepultado en el cementerio Jardín Memorial, en el municipio Santo Domingo Norte.

La joven, quien estuvo junto a su madre la noche del pasado sábado cuando fue ultimada por un cabo de la Policía Nacional, no pudo soportar el llanto durante el sepelio mientras expresaba lo doloroso y traumático que le ha resultado revivir en su cabeza aquella trágica noche.

“Tu partida me ha dolido muchísimo. Además, ahora tendré que vivir con ese momento en mi cabeza. Sólo me pregunto una y mil veces, qué alternativas pude haber hecho en ese momento para protegerte como tú siempre me protegiste a mí, mami” se lamentaba la joven.

Recordó la última vez que fue junto con su madre a un restaurante, la última vez que su mamá le cocinó, la última vez que la levantó para ir al colegio, la última vez que le dio un beso, y todo lo que la cuidó. Sin embargo, lamentó que su madre no estará para hacer lo mismo con sus hermanitos de 5 y 10 años, quienes estuvieron presentes en el sepelio.