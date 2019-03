$!Familia de doméstica vinculada a homicidio denuncia arbitrariedades

La madre y el abogado de la empleada doméstica señalada como quien mató a la española Cristina García, denunciaron este lunes que a Fatin Leonarda Falcón Alvino no le permitieron ser asistida por su abogado durante el conocimiento de la medida de coerción y que además fue golpeada por los investigadores.

“Le conocieron la medida de coerción sin mí, con un defensor público, y ella denunció que no quería que la defendieran porque ella tiene su abogado que soy yo. Y subimos a la Oficina de Atención Permanente y ciertamente en el acta, en el expediente de que ella le expresa a la secretaria que ella tiene su abogado, pero no obstante a eso, cuando está al lado del defensor público le dice, yo quiero mi abogado, mi abogado es Palermo Medina, se lo reiteró en varias ocasiones”, denunció el abogado Medina.

Faustin Alvino Cuevas, madre de la señalada como quien mató a García el pasado viernes en su residencia de la Torre Pedro Henríquez Ureña, ubicada en el sector de La Esperilla presuntamente para sustraer dinero en efectivo y prendas, dijo que su hija “no da para eso”.

“No he tenido contacto con mi hija. No tengo nada que decir, no sé, mi hija no da para eso”, respondió la madre de quien fue enviada a cumplir tres meses de prisión preventiva en Najayo.

“En su momento las pruebas serán aportadas. Se le han violado sus derechos, ha sido maltratada, le dieron golpes, golpes... Pero eso es normal, eso lo saben todos aquí, que un hecho de esta naturaleza que encierra una víctima adinerada, de poder económico, eso es obvio”, refirió el pariente.

“Aun cuando la normativa, la Constitución establece que esas son cosas del pasado, la han torturado, ella me ha dicho, primo, me han torturado he dicho cosas que realmente han sido producto del maltrato y de los golpes que me han dado”, continuó diciendo.