Informe advierte sobre riesgo de que policías científicos realicen labores particulares

Como parte de las observaciones que realizó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) acerca de la situación de la Policía Nacional se destaca la advertencia que realiza sobre el empleo de agentes especializados en tareas fuera de la institución.

“Resulta peligroso que las unidades que forman parte de la policía científica, y que tienen ciertas habilidades como peritos, realicen trabajos fuera de la institución por necesidad de ingresos (poca retribución económica) y no precisamente como docentes”. Señala que esa situación puede comprometer la objeti- vidad y transparencia de esos agentes.

UNODC presentó el Informe de Evaluación Diagnóstica de la Estrategia de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional de la República Dominicana a requerimiento del equipo de trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional que designó el Poder Ejecutivo como parte de su plan de reforma de la Policía.

Entre los principales hallazgos de su análisis resalta la falta de presupuesto, de equipo humano y tecnológico, un personal que se expresa escéptico y resentido ante la falta o mala aplicación de normas institucionales, mala distribución de los agentes, así como la injerencia política dentro de la organización policial.

En el caso específico de la Policía Científica destaca que, aunque cuenta con un personal, jerarquías, reconocimiento y formación de sus técnicos como mayor fortaleza, deben trabajar con la carencia de equipos actualizados y que el personal se siente desmotivado frente a la carencia de insumos.

Otras debilidades que enumera es que Científica no tiene presupuesto por lo que no pueden disponer de nada y que hay zonas del país donde no tienen presencia y que necesitan unas ocho unidades.

La carencia de equipos también es otra de las debilidades de la Policía Cibernética, encargada de investigar delitos, el ciber patrullaje y de la información forense, tareas para las que cuenta con 22 personas asimiladas, por lo que se requiere de más personal.

El informe señala que allí no tienen plan de mantenimiento para los equipos informáticos, que su presencia es apenas en un solo departamento, con dos unidades en Santiago y una en Punta Cana.

Incluso en su área de Tecnología de la Información y Comunicación la Policía no cuenta con equipos de tecnología de punta y adecuados para el desarrollo de las labores, y la tecnología actual no está homologada en los distintos departamentos.

Algo similar se dice de la Dirección Central de Inteligencia. “No cuentan con tecnología para vigilancia, pero se sienten cómodos porque consideran que aun así están cumpliendo con su trabajo”, dice el documento.

En la Policía de Investigación, además de la falta de recursos humanos y de vehículos, resaltan las dificultades en su relación con el Ministerio Público para establecer estrategias de investigación.