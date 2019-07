$!Jean Alain: “Los que quieren que renuncie cubren a los corruptos”

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró este miércoles que quienes piden su renuncia por las investigaciones del caso Odebrecht son los mismos que cubren a los corruptos.

Rodríguez se refirió específicamente a las declaraciones del vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ronald Sánchez, quien acusó al procurador de hacer una investigación sesgada en el caso Odebrecht.

Rodríguez dijo que quienes piden su renuncia “están defendiendo corruptos a su lado. Tienen corruptos a su lado. El presidente de su partido es una persona que había cometido actos de corrupción muy serios”.

Lea también: Procurador: con Odebrecht se “ha hecho la investigación más seria y amplia de la historia”

Jean Alain Rodríguez dice investigará denuncia depositada contra Andy Dauhajre

El expresidente del PRM, Andrés Bautista, es el único imputado en el caso Odebrecht que ostentó ese cargo en una organización política en el pasado. El juez Francisco Ortega decidió enviarlo a juicio de fondo junto a Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga y Ángel Rondón.

El procurador general aseguró que él es la única persona que está tranquilo en el caso Odebrecht. “El único que está tranquilo de esos que hablan so yo. Primero porque sé que a mí no se me dio nada y segundo porque entiendo que estoy haciendo mi trabajo. Hay temor de que yo continúe haciendo mi trabajo”, sentenció.