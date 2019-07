$!Procurador: con Odebrecht se “ha hecho la investigación más seria y amplia de la historia”

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reitera que la investigación por los sobornos de Odebrecht es la más seria de la historia dominicana y que está verificando si son veraces los datos revelados por Diario Libre y el Consorcio de Periodistas de Investigación junto a el Informe con Alicia Ortega respecto a obras y datos no tomados en cuentas por el Ministerio Público.

´´El Ministerio Público ha hecho la investigación más seria y más amplia de la historia de República Dominicana y los hechos lo demuestran´´, respondió Rodríguez al preguntársele de cómo pudo ser posible que no se hayan dado cuenta que Odebrecht contruyó 18 obras en el país y que esa información estaba en una revista publicada por el compañía pero que no figura en la delaciones premiadas.

Dijo que la información respecto a los 39.5 millones de dólares transferidos por Odebrecht desde el departamento de operaciones estructuradas, división de sobornos, para la Termoeléctrica Punta Catalina fue dada por periodistas en un documento de excel y no por un organismo oficial por lo que debe determinar si son verdaderas o falsas.

“Hay informaciones, hay pagos que han sido mencionados en unos documentos por unos periodistas, lo primero es ver si es verdad o no porque es una hoja en excel que ha sido presentada no por un organismo oficial y lo primero es ver si es cierto o no y segundo ver si son soborno o no”, expresó.

De igual manera, el procurador Jean Alain Rodríguez no especificó qué hará con la denuncia depositada en la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra Andrés Dauahjre, quien fungió como asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) así como con la renuncia del subadministrador del negocios gubernamentales del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, quienes recibieron transferencias por servicios ofrecidos a Odebrecht por Punta Catalina.

“Estamos en proceso de verificación”, dijo el procurador tras concluir el acto de apertura de una campaña contra el uso e instalación ilegal de las máquinas traga monedas, que incluye la colocación de afiches con mensajes para la prevención de ese delito en diferentes establecimientos del Distrito Nacional.