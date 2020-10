$!Joven de 24 años sometido por amenazar y drogar a su expareja de 67 años para robarle

Sometimiento

Joan Rodríguez fue sometido ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Durante la audiencia, Rodríguez alegó en su defensa que la mujer estaba mintiendo porque él ya no quería estar con ella.

“Todo lo que ha dicho ella contra mí es mucha mentira. Estoy en una edad joven, quiero tener una joven, no puedo seguir una relación con ella, yo quiero tener una familia y tener un futuro, no tenemos la misma edad, ella me ha ayudado mucho, no quiero hacerle daño a ella”, dijo.

Sin embargo, el tribunal le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en la cárcel de La Victoria, debido a los documentos presentados por el Ministerio Público, el cual advertía los peligros que corría la mujer si dejaban en libertad al presunto agresor.