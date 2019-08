$!Octavio Dotel fue dejado en libertad tras pagar una fianza de un millón de pesos

El expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel salió en libertad la tarde de este viernes, después de pagar una fianza de un millón de pesos, por la medida de coerción impuesta este jueves por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por posesión de arma de fuego ilegal.

“No tengo nada en contra de nadie, ni ningún rencor ni nada, solo que en su momento se me pida una disculpa por lo que hasta el momento me han hecho. Quiero decirles a todos ustedes que confíen en mí, que no los defraudaré”, dijo Dotel al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde estuvo recluido desde el pasado martes 20 de agosto involucrado por la Fiscalía del Distrito Nacional en la supuesta red de César Emilio Peralta, César el Abusador.

Sin embargo, ayer jueves, el juez Alejandro Vargas dejó en libertad a Dotel por considerar que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para demostrar su presunta vinculación con César el Abusador.

Sin embargo, le impuso una garantía económica de un millón de pesos y presentación periódica, debido a que supuestamente, en los allanamientos, encontraron armas de fuego que éste portaba de manera ilegal.

“Ustedes los periodistas me van a ayudar a reparar mi imagen, como medio que son, y las peticiones que le harán al Ministerio Público, para que corrija eso y limpien mi nombre”, fue lo expresado por el exbeibolista al momento de su salida de la Fiscalía de Ciudad Nueva.

Dotel agradeció el apoyo de los medios y de las personas, al tiempo que les sonreía mientras abordaba su vehículo y se retiraba del lugar.

El Ministerio Público dijo ayer que apelará la decisión del juez Vargas en el caso de Dotel, y de otros tres señalados como parte de la red de narcotráfico y lavado de activos que alegadamente lideraba César el Abusador.

