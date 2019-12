$!Presidente de Colombia es quien decidirá la suerte de César el Abusador

Según explicó a Diario Libre la fiscalía de Bogotá, ciudad donde fue trasladado Emilio Peralta una vez fue capturado en Cartagena, para el primer mandatario de la nación dar su opinión se debe agotar un procedimiento administrativo en donde el Ministerio de Justicia remite al Ministerio de Relaciones Exteriores, cancillería, el expediente el Abusador para que desde esa dependencia se remita a la Corte Suprema que es la que verificará si es o no viable la extradición.

Duque Márquez es quien, una vez la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia le remita la sentencia indicando si es o no viable la extradición de quien es señalado como cabecilla de una red de narcotráfico internacional, dirá si se va o no con las autoridades norteamericanas para responder por los cargos que se le imputan en el Distrito Sur de la Florida.

El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, es quien tiene la última palabra sobre si será o no extraditado a Estados Unidos el dominicano César Emilio Peralta Adamez, alias César el Abusador, quien fue capturado en esa nación a solicitud de Estados Unidos.

“El Ministerio de Justicia manda al Ministerio de Relaciones exteriores o cancillería y luego lo manda a la sala penal de la Corte Suprema que lo devuelve al presidente de la República y le dice si es conveniente o no es conveniente, y luego el presidente dice, bueno yo acato lo que me dijo o no lo acato, el último que decide es el presidente”, refirió la fiscalía.

“El presidente puede decir tranquilamente que no procede la extradición. El presidente tiene la última palabra”, destacó la entidad.

Estados Unidos (EE.UU.) podría solicitar al gran jurado del Distrito Sur de Florida condenar a cadena perpetua a César Peralta por los delitos de tráfico y distribución de drogas en su territorio. La información está contenida en la solicitud de extradición hecha por las autoridades norteamericanas a República Dominicana en donde establecen que “la pena máxima por violación de las secciones 963, 959 (a) y 960 (b) (1)(B) del título 21 del Código de los Estados Unidos, como se imputa en la segunda acusación de reemplazo, es un término de cadena perpetua”.

En el documento, se señala que, según informaciones confidenciales, desde el año 1997 Peralta está en el negocio del tráfico de drogas y que desde el 2007 hasta 2015 se conoció sobre tres informantes que realizaron operaciones de compra y tráfico de sustancias controladas con el dominicano.