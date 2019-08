VIDEO | “Gracias a Dios todo se ha aclarado”, Luis Castillo sobre su desvinculación con red de César el Abusador

“Como siempre dije desde el principio: el que no tiene hechas, no tiene sospechas”. Con este refrán el expelotero de Grandes Ligas Luis Castillo defendió su inocencia, luego de ser interrogado en el país y que se comprobara que no tiene nada que ver con la red de narcotráfico y lavado de activos que supuestamente lidera César Emilio Peralta (El Abusador).

El deportista expresó que no había venido antes al país porque estaba reuniendo todas las documentaciones necesarias para presentarlas a las autoridades dominicanas y aclarar que no está ligado a actividades ilícitas como había dicho la Procuraduría General de la República, y que tampoco conoce a El Abusador.

“Yo vivo en lodo Estados Unidos y ustedes saben que reunir las pruebas no es nada fácil y yo quise venir aquí al país a dar la cara, porque como lo dije en principio no tengo ninguna duda de que haya hecho algo malo”, expresó el expelotero ante la prensa.

El pasado martes 20 de agosto, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ofreció una rueda de prensa para anunciar el desmantelamiento de una red de narcotráfico y lavado de dinero que supuestamente lidera César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Según Rodríguez, el sindicado capo utilizó una estructura que le sirvió para lavar dinero a través de expeloteros de Grandes Ligas, que incluyen a Octavio Dotel y Luis Castillo, a quienes vinculó directamente al individuo.