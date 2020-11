Voceros del PLD en el Congreso deploran la forma en que fueron apresados sus compañeros

Los voceros de las distintas bancadas en el Congreso Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mostraron en desacuerdo con la forma que actuó el Ministerio Público cuando apresó a varios exfuncionarios del pasado gobierno.

Gustavo Sánchez, vocero del bloque de diputados del PLD, indicó que lo sucedido con los exfuncionarios del que fuera su pasado gobierno es "crónica de un apresamiento anunciado", y que no le sorprende porque es parte de un pedido de la sociedad.

Indicó que el partido no protesta por que se realicen las detenciones, porque un tribunal puede hacer ese tipo de accionar, pero reclama que no se violen los protocolos ni se viole la dignidad de la persona que no presenta ningún riesgo de evadir la justicia.

"Irrumpir la solemnidad de una familia, donde hay niños, apresarlos con un uso abusivo de las fuerzas policiales con armas manipuladas y haciendo un ejercicio abusivo de todo esto", criticó Sánchez.

El diputado expresó que todo lo acontecido es una provocación, una acción abusiva de poder, la cual no se puede dejar pasar por alto.

Señaló que la ley prevé que toda persona se presume su inocencia ante todo, y violar eso significa atropellar y la democracia no lo permite.

Sobre uno de los funcionarios al que se le encontraron armas de alto calibre, el legislador indicó que cada persona debe responder por sus hechos y que lo único que puede defender es la forma en la que fueron apresados.

De su lado, Yvan Lorenzo, vocero en el Senado del PLD, expresó que solo exhorta a las autoridades a que respeten el debido proceso y el derecho fundamental que tiene los seres humanos.

"Para nosotros lo más importante es eso, que se respete lo que establece la Constitución, la ley y un principio universal de presunción de inocencia", sostuvo Lorenzo.

Dijo que una medida de coerción no puede constituir una sentencia cuando apenas se realiza el inicio de una investigación.

Manifestó que en el PLD creen en una lucha seria en contra de la corrupción administrativa, pero no con el abuso en contra de la dignidad de una familia.

"Que penetren a la casa de cualquier ciudadano y que encuentren a sus niñas en ropa interior y a toda su familia, no hay necesidad para eso", dijo el senador.

Reiteró la posición que expresó el PLD sobre el respeto el debido proceso de la ley.

Sobre la inocencia de los funcionarios, el legislador dijo que se inició una investigación para ello y "que no puede hacer un juicio de valor sin conocimiento de causa".

Dijo que desconoce lo que dicen las investigaciones, pero indicó que si se respeta el proceso y les permiten defenderse no hay necesidad de atropellar sin antes exigir que presenten sus pruebas.