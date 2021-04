Madre de piloto asesinado por policías lamenta que Abinader no se pronunciara por la muerte de su hijo

La madre del oficial de la Fuerza Aérea, teniente coronel piloto Ramón Israel Rodríguez Cruz, asesinado por policías el 24 de diciembre del 2020 en el distrito municipal Guatapanal, de Mao, expresó su indignación porque dice que el presidente de la República, Luis Abinader, no se ha pronunciado sobre la muerte de su hijo.

Rodríguez Cruz fue asesinado tras una persecución que le hicieron los agentes involucrados en el hecho.

La señora Altagracia Cruz, quien se grabó en un video que circula en las redes sociales, se manifestó en esos términos al expresar sus condolencias a los familiares de los esposos asesinados este martes por agentes de la institución del orden, en un confuso incidente que está bajo investigación.

Cruz dijo que su hijo le sirvió a la patria y considera que no se ha hecho justicia.

‘’En estos momentos yo quiero darle mis condolencias a los padres de esos muchachos cristianos que fueron acribillados por los sicarios policías que hay en Santo Domingo y al mismo tiempo me siento un poco incómoda con el señor presidente que lamento que tengo 40 años siendo miembro de su partido; qué lastima, que en mi gobierno, de mi partido, me asesinaron a mi hijo, tan vil, tan cobardemente y el presidente no se pronunció al respecto’’, dice la dama, notablemente indignada.