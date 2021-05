Manuel Tejeda: “El ajusticiamiento del dictador fue el hecho más trascendental del siglo XX”

Sesenta años después de que fuera descabezada la larga y sangrienta tiranía trujillista en el 1961, Manuel Tejeda, presidente de la Fundación Héroes del 30 de Mayo, considera que ese acontecimiento es el más transcendental de cuantos ocurrieron en la República Dominicana en pasado siglo XX.

Hijo de Huáscar Tejeda, uno de los próceres de la gesta del 30 de mayo, promueve, a través de la entidad que dirige, la difusión de los hechos que conmocionaron a la sociedad dominicana y las consecuencias derivadas del magno suceso.

Con motivo de la conmemoración de la muerte del dictador oriundo de San Cristóbal, Tejeda accedió a responder varias preguntas de sobre los referidos acontecimientos y acerca de la fundación que rinde homenaje a los héroes del pasado siglo.

—¿Cómo percibe el impacto que tuvo el ajusticiamiento de Trujillo en la sociedad dominicana?

El ajusticiamiento del dictador fue, sin lugar a duda, el hecho más trascendental del siglo XX en lo concerniente a la libertad del pueblo dominicano. A partir de ese día la nación dominicana inició su tránsito por los caminos de la libertad y la democracia. Hoy en día vivimos en libertad, elegimos a nuestras autoridades, tenemos libertad de expresión, libertad de tránsito, etc. Y hemos llegado ahí gracias a los héroes del 30 de mayo, que en 1961 sacrificaron sus vidas para ajusticiar al tirano Trujillo.

—Desde su punto de vista, ¿se valora realmente el sacrificio que implicó para los héroes del 30 de mayo organizar y participar en tal proeza?

Pienso que sí. Porque a pesar de la falta de información y las perversas tergiversaciones de la historia por parte de algunos, el pueblo dominicano en sentido general ha ido conociendo cada día más la verdad sobre la gesta, y en consecuencia valora justamente el sacrificio de los hombres y mujeres que participaron en ella

—¿Qué habría que hacer para que las nuevas generaciones conozcan más detalles de la resistencia contra Trujillo, el magnicidio y los efectos de su dictadura para la sociedad dominicana?

Insistir en que la educación escolar incluya, de manera veraz, el relato de lo ocurrido durante ese ignominioso período de nuestra historia y cómo fue combatido desde sus inicios por nuestro pueblo, hasta culminar con la decapitación de la tiranía en 1961.

—¿Qué hace la Fundación 30 de Mayo para concienciar sobre los males que ocasionan las dictaduras y difundir los actos de los héroes de mayo?

La Fundación organiza varios actos de recordación de los héroes a lo largo del año. Desde el 30 de mayo, fecha del ajusticiamiento; el 2 de junio, cuando fue asesinado el teniente Amado García Guerrero, el 4 de junio, aniversario del asesinato de Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, y el 18 de noviembre, en recordación de los crímenes de la Hacienda María, donde fueron asesinados Modesto Díaz, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella, Luis Manuel Cáceres (Tunti), Roberto Pastoriza y Huáscar Tejeda.

Asistimos de manera individual a centros educativos para compartir nuestra historia con los estudiantes. Y mantenemos una conexión permanente con el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, que es el museo más visitado del país, al cual asisten en condiciones normales más de 500 estudiantes diariamente, y público de todo tipo. Ahí asistimos y colaboramos en muchísimos eventos que se realizan a lo largo de todo el año, con el fin de educar a nuestra juventud en los valores que motivaron a nuestros héroes en las luchas contra la dictadura.

—En términos personales, ¿qué implicaciones tuvo para usted la pérdida de su padre y cómo supo de las causas y la forma en que ocurrió su muerte?

Yo nací el 8 de septiembre de 1961. En esa fecha mi padre estaba preso y sufriendo las más horribles torturas por parte de los criminales miembros del Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura, el temible SIM. De modo que no lo conocí. El crecer sin mi padre indiscutiblemente ha afectado mi personalidad; creo que si lo hubiera tenido conmigo yo hubiera sido un individuo más seguro de mí mismo. Por lo demás, he tenido la dicha de tener una madre excepcional, que enviudó a los 29 años (mi padre tenía 35 años al momento de su muerte), y que junto a sus padres y hermanos nos brindaron a mí y a mis hermanos una infancia feliz, esforzándose todos para que tuviéramos una infancia lo más normal posible, una buena educación, y sobre todo que creciéramos sin odio.

—A tantos años del fallecimiento de Huáscar Tejeda, ¿qué palabras le dedicaría a la memoria de su padre?

Wao, la respuesta a esa pregunta sería demasiado larga...Es demasiado lo que yo le diría... Pero voy a tratar de responder... Comenzaría por decirle lo mucho que lo he amado y lo seguiré amando toda mi vida. Que me ha hecho mucha falta. Que hubiera querido crecer teniéndolo a mi lado. Que él ha sido y seguirá siendo por siempre mi ídolo. Que ha sido mi inspiración para todo en la vida. Que desde muy niño supe lo que iba a estudiar, porque yo quería ser un ingeniero civil como él. Que me hubiera gustado crecer profesionalmente a la sombra de un gran ingeniero como él. Que el Señor me premió con una hermosa familia, una esposa inigualable, Mery, y dos hijos maravillosos, ya dos ingenieros industriales, llamados María Alexandra y Huáscar Antonio (como él). Que como católico que soy estoy seguro de que mi deseo de conocerlo y abrazarlo y besarlo y hablar con él sin límite de tiempo se cumplirá algún día, cuando nos juntemos en la eternidad.