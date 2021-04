$!Más de 393 millones de niños de todo el mundo no saben leer a los 10 años

Más de 393 millones de niños de todo el mundo han alcanzado los 10 años de edad sin saber leer, según reveló este lunes un informe interactivo que basa el recuento en cifras recogidas desde 2015, cuando la ONU aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La herramienta multimedia, denominada “The Lost Potential Tracker” (“El rastreador de potencial perdido”), es el resultado de un proyecto colaborativo entre la oenegé Save the Children, la organización ONE Campaign y la asociación Alianza Global para la Educación (GPE, en inglés) con el objetivo de monitorizar a tiempo real la crisis de aprendizaje.

Según los datos, que pueden consultarse en línea, más de 190,000 niños de 10 años se pierden cada día un hito fundamental para asegurar un futuro mejor, cifra equiparable al doble de la capacidad del Camp Nou, el mayor estadio de Europa, destaca el informe.

A lo largo de un año son más de 70.5 millones de niños los que llegan a los 10 años sin las habilidades básicas de alfabetización, el equivalente a la población entera de Francia, lo que revela el “fracaso” de los líderes mundiales para proteger la educación infantil, denuncia en un comunicado Tom Hart, director interino de ONE Campaign.