$!Academia de Ciencias fijará posición sobre fallo del TC sobre parque Manolo Tavárez Justo

La sentencia del TC

El fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el decreto 371-11 del 13 de junio de 2011 es la número 0905/19 emitida el 13 de mayo de este año. En ella se acogió la acción directa de inconstitucionalidad sometida por las siguientes entidades: Junta de Asociaciones de la Zona Piñera y Cafetalera de Toma y Palmarejo, Inc. (JUNTOPA); Consejo para el Manejo de Cuenca

del Río Mao, Inc. (COMACUMAO); Asociación de Caficultores San José, Inc. (ASOCASA); Comité de Lucha y Defensa de Jicomé;

Junta de Vecinos Nuestra Señora de la Altagracia, Inc.; Asociación Agrícola Guaraguanó, Inc.; Asociación de Productores de Casabe de Monción, Inc. (ASOPROCAMON); Junta de Vecinos Divino Niño, Inc.; Sociedad Ecológica de Monción, Inc.; Consejo de Desarrollo de Celestina, Inc.; Consejo Comunitario de Desarrollo de la Sierra, Inc. (COCODESI); Consejo Municipal de Juntas de Vecinos de San José de las Matas COJUVEMUS); Junta de Vecinos para el Progreso de Guázuma, Inc.; Asociación de Caficultores de Donaja, Sierra Alta, Inc.; Asociación de Caficultores Unidos y Progreso, Inc.; Asociación de Productores y Caficultores de Rincón de Piedra, Inc. (ASOPROCARIPI); Junta de Vecinos de Mata Grande; Junta de Vecinos de la Piedra; Asociación de Productores bajo Ambiente Controlado de la Sierra, Inc. (APACOS); Junta Asociada de la PresaTavera Bao, Inc. (JASPADEBAO); Corporación para el Manejo de la Cuenca Unidos de Vallecito, Inc.; Asociación de Caficultores y Agricultores de los Ramones; Asociación de Productores la Fortuna, Inc. (ASOPROFORTUNA); Junta de Vecinos de Corocito Montones Arriba; Asociación de Ganaderos de Monción, Inc. (ASOGAMON), y la Dominicana, Inc.

Basó su sentencia en que al declarar área protegida el referido parque “la medida afectó una extensión superficial de 351.87 kilómetros cuadrados, sin considerar las 40 comunidades y centenares de familias que habitan allí desde tiempos inmemoriales, como propietarios, ocupantes o simples poseedores, y colocándolas en situación de vulnerabilidad e incertidumbre.