Misión RD-Irak: las secuelas mentales de un viaje “maldito”

La base de operaciones de los dominicanos estaba en Diwaniya, una ciudad de casi 400,000 habitantes, a unos 180 kilómetros al sur de Bagdad. El grupo se integró a tropas de Honduras, El Salvador, Nicaragua y España (que las encabezó) para conformar la Brigada Multinacional Plus Ultra de la operación Iraqui Freedom , liderada por los Estados Unidos.

El entonces secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general José Miguel Soto Jiménez, indicó que el retiro de las tropas tuvo que ver con varias razones, entre las que se encontraba la salida intempestiva de otros países integrantes de la Brigada Multinacional Plus Ultra, lo que dejaba a los dominicanos sin apoyo operacional.

“(El examen) fue totalmente por agotar un procedimiento y nada más”, dice el exsargento Mario Polanco Medina, quien participó en la misión. “Yo duré alrededor de un año y pico que para dormir tenía que acostarme totalmente ebrio, no saber de mí, porque la mente mía todo el tiempo pensaba que estaba en conflicto”.

Entre finales de enero y principios de febrero de 2004, la Fuerza de Tareas Quisqueya retornó a la República Dominicana. A cada uno, personal de las Fuerzas Armadas le realizó un examen de pocos minutos y avaló que estaba en buenas condiciones; lo mismo se hizo cuando volvió la segunda fuerza de tarea en mayo. Pero, según informó a Diario Libre un miembro del equipo médico que estuvo en la misión, no se les hizo un examen minucioso de la salud mental. Si lo hubieran hecho, indicó que la prueba más simple habría conllevado 45 minutos como mínimo.

El oficial se refiere a personas que son parte de un grupo de unos 50 que fueron a Irak y no están activos porque fueron cancelados o se retiraron. “Después que salen, nosotros no tenemos que darles seguimiento”, afirma.

—De los que se han ido de la guardia, ¿hay algunos que tienen o no problemas mentales?

El general, quien hoy es director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, toma su teléfono celular y llama a una persona -que no identifica- para que lo asista con las respuestas de la entrevista. Le pregunta:

El cable agrega que, durante una visita inesperada a Washington, justo dos meses antes de las elecciones, los líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina y Temístocles Montás, aseguraron al Consejo de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado, que la campaña no se centraría en las acciones de Estados Unidos en Irak ni en las negociaciones en curso sobre el acuerdo de libre comercio regional con los Estados Unidos (CAFTA, en inglés).

En la época electoral, el embajador Hans Hertell se acercó al entonces candidato Fernández con una solicitud para que su campaña no criticara públicamente la decisión de Mejía de enviar tropas a Irak, según un cable de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, fechado el 2 de abril 2007 y filtrado en 2011 por Wikileaks.

El doctor menciona que las pruebas no se hicieron con el rigor debido porque los soldados retornaron al país en un clima político, el de las elecciones presidenciales de mayo de 2004, y cuando el expresidente Leonel Fernández ganó los comicios, no le dio importancia al tema.

“Hay que tener en cuenta que esta gente que estuvo ahí no son soldados cualquiera, son gente entrenada para matar que sabe de violencia”, agrega.

El médico, que pidió no ser identificado y al que para esta historia llamaremos doctor Liranzo, cita entre las pruebas evaluaciones de personalidad, charlas continuadas, terapia de grupo, evaluación individual y pruebas sicométricas extensivas a por lo menos uno o dos años, hasta desarticular cualquier trauma o secuela.

Los males de los veteranos

El síndrome de estrés postraumático es el trastorno más frecuente que presentan los veteranos de guerra estadounidenses, más que la depresión y el abuso de sustancias. Entre sus síntomas están sentir que el evento que lo provocó sucede otra vez, dificultad para dormir o pesadillas, sentimiento de soledad, depresión y explosiones de ira.

Un mismo evento puede afectar a unos y a otros no. Esto se debe a que cada quien reacciona ante un suceso de acuerdo a sus condiciones particulares influenciadas por factores como el apoyo familiar o del círculo primario, la presencia de condiciones de salud mental previas, resiliencia, rapidez y efectividad de la atención que reciba posterior al evento traumático, explica la siquiatra Taveras.

La especialista agrega que se considera trastorno de estrés agudo cuando los síntomas se desarrollan al menos tres días hasta un máximo de un mes luego de la exposición, y trastorno de estrés postraumático cuando estos síntomas superan un mes de duración. Las tasas de curación no han sido determinadas con exactitud y se puede conseguir una disminución significativa de los síntomas e incluso su control total con la combinación de tratamientos.

Aunque entre las filas militares hay quienes cuestionan que los veteranos dominicanos tengan secuelas sicológicas porque no estuvieron directamente en combate, el doctor Liranzo sostiene que el hecho de estar en terreno hostil y alertas a cualquier ataque, pudo dejar huellas e, inclusive, militares activos pueden padecerlas y no comunicarlas.

“El estrés era altísimo porque nadie dormía. Yo dormía con el chaleco antibalas puesto”, dice el médico.

El doctor asegura que muchas personas que retornaron de Irak llegaron con tolerancia cero. Aunque observa que no hay datos que den seguimiento del estado de los 604 hombres que participaron, repasa que hubo gente que se mató en accidentes de tránsito y otros cometieron asesinatos por celotipia o “por cualquier cosa pequeña”. Cita también consecuencias comunes como casos de divorcios.

“Una de las características del estrés postraumático es la tolerancia cero –explica–. No toleras ya muchas cosas. Por una exigencia normal como ‘mira, falta esto, falta aquello’, dices: Ah no, me voy a divorciar, voy a dejar esta vaina”.

A finales de enero de 2004, el cabo Aris Emmanuel Abreu Santos, recién regresado de Irak con la Fuerza de Tarea Quisqueya, mató a balazos a Sabino Castillo Vázquez e hirió a Nathanael Gil Martínez durante una discusión en un centro de diversión de San Francisco de Macorís, según publicó Diario Libre. Quienes conocían al agente, lo describieron como una persona tranquila antes de partir hacia la guerra, pero tras su regreso mostraba una conducta agresiva incluso contra algunos de sus amigos.