La aprobación de un préstamo por US$200 millones genera amplias discusiones en el Senado

El Senado de la República aprobó este martes, en medio de amplias discusiones, un nuevo convenio de préstamo por un monto de 200 millones de dólares para ser utilizado en el financiamiento del programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal en respuesta a la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19.

El empréstito acogido por los senadores fue propuesto por el Poder Ejecutivo y suscrito el 28 de julio de 2021, entre la República Dominicana y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

“Este gobierno del PRM ha tomado en los primeros once días del 2022 quinientos millones de dólares (US$500 millones) y ¿qué significa eso para el pueblo dominicano? Estamos hablando de 28,950 millones de pesos en solo once días”, planteó el senador por Elías Piña, Aris Yván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Dijo que es una voracidad y una enfermedad de los depredadores del PRM. Se quejó de la poca cobertura que se les da a las pruebas para detectar el COVID-19, y aun así se toma tanto dinero para mitigar la enfermedad.

Por su parte, el senador por Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, del partido Fuerza del Pueblo, cuestionó a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, a la legisladora Faride Raful, al decir que es verdad que esta tiene un rostro infantil.

“La presidente de la Comisión de Hacienda del Senado está utilizando el tema de los préstamos como un juego de muñecas. Pero esto no es un juego presidente (Eduardo Estrella), esto no puede ser así, esto no puede continuar de esta manera”, indicó Rojas Gómez.

Agregó que esta "prisa" por aprobar préstamos desdice mucho de la bonanza que pregona el presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, del gobernante Partido Revolucionario Moderno, contestó que los juegos de muñecas generan empatía e integración social.

Manifestó que estos préstamos se hacen por la responsabilidad que se tiene con los sectores más vulnerables de la población.

“En esta gestión, hasta la fecha se han aprobado 2,356 millones de dólares y, de estos, 1,276 millones han sido proyectos de apoyo presupuestario para el COVID-19”, refutó Raful.