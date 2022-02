Proponen fusionar ministerios de la Juventud y la Mujer para crear un ministerio de la familia

Durante la segunda reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad, el representante del Episcopado Dominicano el padre Manuel Ruiz propuso que se hiciera una fusión entre varios ministerios para organizar mejor la distribución de estos.

La observación del representante del Episcopado se realizó luego de que Noel Sued Canahuate, abogado de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, presentara el anteproyecto de ley de organización de ministerios.

Ruiz indicó que si se tiene la oportunidad de organizar y sustituir "cosas que están duplicadas o mal hechas" es mejor que se concentre (la mesa temática) solamente en organizar lo que no está bien.

"Me refiero a muchos ministerios que se pudieran fusionar, el tamaño del Estado es demasiado grande y la democracia. Si tengo el Ministerio de la Juventud, de la Mujer, tengo a Conani y de los adultos porque de este esfuerzo de diálogo no pudiera salir que hagamos un Ministerio de la Familia y entonces viceministerios de la Juventud y de igualdad, en vez de la mujer para no ser discriminatorios con el hombre", planteó Ruiz.

Indicó que el Diálogo por las Reformas es un escenario formidable para lograr nuevos y mejores cambios para la administración del país.

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, respondió al párroco indicándole que durante la presente administración se han liquidado, eliminado y fusionando diversos ministerios.

"Su idea, aunque no está dentro del contexto del proyecto, porque el mismo no tiene como propósito digamos que crear nuevas entidades o fusionar algunas, sino regular las que existen, pero la idea suya no deja de ser buena, pero la tomaremos en cuenta para verla y analizarla y tratársela al presidente que tiene una tendencia hacia esto", sostuvo Peralta.

Preocupación del PLD

En ese mismo orden el representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Dantés, indicó que es una preocupación que se estén suprimiendo y eliminado instituciones que son creadas por ley y hasta el momento no se haya enviado un proyecto al Congreso Nacional para hacer válida esa supresión.

"Al día de hoy no se ha ni tramitado en el congreso la supresión del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), ni del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y de otras que tienen su sustentación en la ley", afirmó Dantés.

El Consultor Jurídico sobre ese aspecto indicó que el Poder Ejecutivo ha creado comisiones de liquidación por decreto para esos fines y que dentro del Congreso Nacional hay un proyecto de ley para eliminar el Fonper y otro para derogar la ley que crea el CEA.

Sobre la eliminación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Antoliano Peralta dijo que el proyecto está listo y será depositado en el Congreso Nacional en la legislatura que inicia este 27 de febrero.

Sobre anteproyecto de ministerios

El anteproyecto de ley de organización de los ministerios tiene el objetivo de organizar, determinar y estructurar sus funciones.

De igual forma se establecerán una serie de criterios para la incorporación de órganos administrativos descentralizados que instituirá una regla general y otras disposiciones sobre órganos reguladores.