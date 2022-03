Sacerdote pide a Abinader tomar en cuenta a gente del PRM que lo llevó al poder

Fray Máximo Rodríguez le pide no gobernar para un grupo

El sacerdote franciscano Máximo Rodríguez se sumó este domingo a las voces que reclaman al Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader tomar en cuenta a la masa de su partido para darles empleos y otros beneficios.

Durante una misa por el 85 aniversario del natalicio del extinto líder del PRD José Francisco Peña Gómez, celebrada en Valverde, el sacerdote católico pidió al mandatario, que estaba presente en la iglesia, no olvidarse de quienes lo llevaron al poder.

El religioso solicitó al jefe de Estado, además, no gobernar para un grupo de personas, sino para todo el país.

"La gente que trabajó para llevar al PRM dónde está, también siguen esperando. Presidente, Peña Gómez no tuvo miedo, así que no tenga miedo, se puede hacer mucho para el país no para uno, tres y cuatro", resaltó durante la misa que se ofició en la parroquia San Rafael, en el Cruce de Guayacanes, Valverde.

Sus palabras generaron aplausos entre los asistentes.

Abinader asumió la presidencia de la República el 20 de agosto de 2020, luego de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganara los comicios presidenciales. Tras meses en el poder, militantes de la organización se han quejado de los pocos empleos obtenidos y reclaman que trabajaron para que lograran el triunfo. Hubo tantos reclamos que el partido decidió en una ocasión poner el tema en agenda para su discusión, pero las expresiones de quejas y amargura siguen al pasar los meses.

