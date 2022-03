Cárcel en sótano, un lugar donde se vive doble condena

Hacinamiento, mal olor, insalubridad, sin luz, sin agua, sin ventilación, con una cloaca al lado y sin poder ver el sol, así pasan los días los presos que están recluidos en la cárcel improvisada en un sótano, en el sector Bella Colina, de Manoguayobo, municipio Santo Domingo Oeste.

Las condiciones inhumanas que se presencian allí desataron una alarma entre las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humano, los cuales junto al fiscal titular de Santo Domingo Oeste, comprobaron la denuncia realizada por el director de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, quien asegura que el centro no está acto para seres vivos.

“Y cuando te digo que no está acto para seres vivos es que ni los animales pueden estar ahí debajo en ese sótano. Porque es un sótano, es una cueva, es debajo del destacamento, donde ahí abajo de ese sótano hay una cloaca, es decir, hay un olor infernal que nadie lo aguanta”, expresó Valentín en conversaciones con Diario Libre.

La comisión pudo sentir el dolor y la desesperación que cada uno de los encarcelados que aguardan ahí, que, aunque no lo expresaron con palabras, vieron en sus rostros la pena de tener que vivir “la peor experiencia de sus vidas”.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humano, Manuel Mercedes Medina, advirtió a las autoridades de la Procuraduría General de la República y al Sistema Penitenciario Correccional que, si a más tardar el martes de la próxima semana no buscan solución a esta problemática, procederán a denunciar la situación a organismos internacionales.

De acuerdo con Mercedes, tener que acudir a organismos internacionales representa una vergüenza para el país, para que sean estos que se pronuncien y llamen la atención ante esta condición infrahumana que viven los privados de libertad recluidos en ese lugar.

"Hemos querido agotar todo un procedimiento porque constituiría una vergüenza que nosotros tengamos que acudir a los organismos internacionales de derechos humanos para que sean estos que se pronuncien y llamen a la atención al país, por las condiciones infrahumanas en la que está este centro de privación" Manuel Mercedes Presidente Nacional de la Comisión de Derechos Humanos “

Asegura que, conforme a las reglas mínimas Nelson Mandela de los derechos humanos, del cual República Dominicana es signatario, “eso llega a un organismo internacional y nadie salva la República Dominicana como resultado de una situación que no debería existir”.

La comisión reitera el pedimento del cierre del centro de privación de libertad de Bella Colina, ya que entiende que no hay otra solución para este lugar.

Proponen que los presos que están en esta cárcel sean llevados al centro de atención Ciudad del Niño y Batey Integral Bienvenido ubicado también en el municipio de Santo Domingo Oeste, u otra alternativa dispuesta por las autoridades.

“Aunque un ciudadano esté privado de libertad, su derecho constitucional debe ser garantizado por el Estado”, dijo Manuel Mercedes.

Comisión de los Derechos Humanos junto a fiscal titular de SDO (FUENTE EXTERNA )

Calificó la cárcel del sótano, no solo como un “cementerio de hombres vivos”, sino también que este espacio constituye una vergüenza para la sociedad dominicana y que choca contra el estado social y de derecho.

Una fuente de Diario Libre adelantó que para el próximo lunes se tiene previsto una revisión a favor de la condición deplorable en la que se encuentra la cárcel Bella Colina ubicada en el sótano.

Testimonio

Las denuncias de este lugar no solo son palabras, es una realidad. Según un familiar de un hombre que estuvo por más de seis meses recluido en ese centro carcelario, las condiciones que viven los presos allí es peor de lo que se cuenta.

Expresó que el lugar carece de condiciones para operar, por la cantidad de reclusos que ingresan, provocando hacinamiento, "sin ver absolutamente nada de sol", todos pegados y que para el colmo, a veces ni siquiera pueden tener a tiempo la comida.

"Sin mencionarte el mal olor que se respira ahí, que ahora está mejor, de hecho, porque antes era peor. Eso no es para gente, es más, ni para un perro es recomendado, no se sabe a quien fue que se le ocurrió, porque solo una mente hueca puede pensar tener personas ahí", expresó visiblemente conmovido el señor.

Asegura que hay días que ni se come, "no porque no esté la comida, es que es tanto el bajo que hay ahí, que no te pasa lo que entras en la boca, es demasiado".

Denuncia que "si no se le moja la mano" a los agentes policiales que están a cargo del cuido de los reclusos, no permiten ver, ni pasar comida a sus familiares.

Policía Nacional

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, ordenó este viernes que los organismos de control interno de la institución realicen una "exhaustiva investigación" sobre las supuestas irregularidades en el destacamento Bella Colina en Manoguayabo.

La misma estaría a cargo de la Inspectoría y Asuntos Internos, las cuales deberán presentar un informe sobre la situación de dicha cárcel preventiva ubicada en el municipio Santo Domingo Oeste.

Esta medida fue adoptada mediante el memorándum 9960 de fecha 25 de marzo, el cual fue emitido en interés de esclarecer la denuncia presentada en relación a supuestas inconductas de miembros policiales de servicio en dicho destacamento.

El mayor general Alberto Then espera "a la mayor brevedad" los resultados de las pesquisas con opinión y recomendación sobre la cárcel preventiva Bella Colina.