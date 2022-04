Directora de Supérate califica como “intento de descrédito” solicitud de interpelación

La directora del programa Supérate, Gloria Reyes, calificó este lunes como “un intento de descrédito y distorsión de la verdad” la resolución sometida la semana pasada por el senador peledeísta Yván Lorenzo, en la que pidió al Senado invitar a la funcionaria para explicar el fraude millonario realizado con las tarjetas de ese programa.

Se recuerda que el legislador por Elías Piña cuestionó el nombre que el Ministerio Público puso a la operación, la jurisdicción donde se le conoció medida de coerción a los colmaderos que supuestamente están involucrados en el fraude y que se haya tomado a seis imputados como “chivos expiatorios”.

Mediante una misiva dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, Reyes manifestó que “sin ninguna fundamentación legítima”, es el centro de una campaña político mediática con un propósito: “confundir al pueblo dominicano y afectar la transformación de la visión clientelar de la pobreza a una visión de superación de la misma”.

“Supérate no es Prosoli, nosotros no usamos a los pobres como clientela política, nosotros los estamos acompañando a creer en sí mismos y a superar sus limitaciones, creando movilidad social y económica”, manifestó la funcionaria, al tiempo que indicó que quienes pretenden cuestionarla “tienen mucho que ocultar de sí mismos, tras su largo paso por el gobierno sin resultados estructurales concretos que mostrar”.

Reyes agregó que no puede quedarse callada “ante la infamia pretendida”, por lo que expresó que está en disposición de asistir a todo encuentro público y democrático, “que me permita no solo defender mi honor, el de este gobierno y mi partido PRM, sino además demostrar de manera clara, fehaciente y con pruebas irrefutables, la transparencia con la que hemos actuado y seguiremos actuando siempre”.

“Que intenten mancillar mi nombre y honra, es lo menos importante, pero que pretendan cuestionar, desestabilizar y afectar el programa que beneficia a 1,650.000 familias dominicanas, por primera vez en la historia dominicana, es inaceptable”, añadió la directora de Supérate.

La funcionaria recordó que “al comprobar la veracidad de esta actuación criminal, inmediatamente, el Gabinete Social, desde sus tres instituciones: SIUBEN, ADESS y Supérate, tomamos las medidas pertinentes para sancionar este hecho bochornoso e inhumano”.

En menos de dos años, los fraudes cometidos contra los beneficiarios del programa gubernamental de auxilio social Supérate, sea con la clonación de tarjeta o uso no autorizado de la cédula de identidad, superan los 300 millones de pesos, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades.

Las investigaciones, que se denominan como el caso Solidaridad 3.0, datan desde principio de 2020, cuando la entonces vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, alertó sobre un fraude con la tarjeta Progresando con Solidaridad (hoy Supérate). Desde entonces, y sin lo ocurrido en febrero, calculan estafas por un monto de 200 millones de pesos.

