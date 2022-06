Mesa para las Migraciones pide a comunidad internacional actuar en Haití

La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird) abogó este miércoles a la comunidad internacional acudir en auxilio de Haití para enfrentar las causas que están obligando a los haitianos a emigrar hacia las Américas.

“Las causas de los países de origen deben ser atacadas para que la persona que decida salir de su país lo haga de manera voluntaria, consciente, informada; que no sea por necesidad”, expresó William Charpantier, coordinador nacional de la entidad.

Charpentier señaló que ese también es el espíritu de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección dada a conocer en la Novena Cumbre de las Américas y la que busca contener la crisis migratoria de la región, sobre todo la irregular.

Este planteamiento también fue presentado en la cumbre por el primer ministro haitiano, Ariel Henry, quien señaló que su país necesita "inversiones masivas" para crear empleos estables y ofrecer un futuro a los jóvenes y para que no se vean obligados a emigrar.

La Declaración de los Ángeles fue firmada por 20 países, encabezados por Estados Unidos, para contener la crisis migratoria de la región que termina con miles de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos, con casi toda Centroamérica como puente.

La declaración no fue firmada por la República Dominicana y, según alegó el presidente del país Luis Abinader, no se suscribió porque no contaban con el tiempo para discutir el convenio con el Consejo Nacional de Migración (CNM), organismo encargado de diseñar la política migratoria nacional.

Uno de los orígenes de la crisis migratoria está sucediendo en Haití, donde cada vez más sus ciudadanos están recurriendo a rutas del mar Caribe en frágiles embarcaciones para llegar a territorio estadounidense como Florida o Puerto Rico.

La Guardia Costera en Puerto Rico informó que, desde el 1 de octubre de 2022, sus tripulaciones han interceptado a 5,902 inmigrantes haitianos en comparación con los 1,527 migrantes haitianos para el año fiscal 2021; 418 migrantes haitianos en el año fiscal 2020; 932 migrantes haitianos para el 2019; 609 migrantes haitianos en el 2018; y 419 migrantes haitianos en el año fiscal 2017.

Apostar por la documentación

William Charpantier señaló que la apuesta que se debe hacer en la República Dominicana es tener debidamente documentados a los extranjeros que están en el territorio nacional, hasta por un tema de seguridad nacional.

"Tenemos que apostar a que las personas que están aquí o vienen aquí estén debidamente documentadas. Eso es a lo que estamos apostando: disminuir lo más posible la migración irregular y ese fue el espíritu de la declaración", señaló.

“Quienes se benefician de la migración irregular son los grupos inescrupulosos”, agregó.

La Menamird aprovechó la ocasión para solicitar al Consejo Nacional de Migración la continuidad del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que comenzó en 2014 y, según la organización, "no ha sido posible su clausura de manera satisfactoria a favor de los migrantes que se acogieron al mismo".

En su defecto, la Menamird abogó por la implementación de un programa especial de documentación para extranjeros migrantes, a fin de que sean incorporados en diferentes sectores de la economía como la construcción, la agricultura y en servicios.

Sobre la declaración

Con la Declaración de Los Ángeles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que los países del hemisferio compartan las responsabilidades sobre el flujo migratorio. “Ningún país debería cargar en solitario", consideró Biden.

El presidente estadounidense dijo que apuesta por una migración segura e regular, mientras llamó a “proteger las fronteras” de la entrada irregular de las personas.