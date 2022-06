Denuncian intentos de trasladar oficina de la Defensa Civil de SPM a La Romana

Autoridades denunciaron este viernes los aprestos de trasladar la dirección regional de la Defensa Civil, que opera actualmente en San Pedro de Macorís, hacia la provincia La Romana.

Maxwell Polanco, director regional de la Defensa Civil con asiento en San Pedro de Macorís, dijo a Diario Libre que aunque se realizó una reunión el pasado miércoles con las autoridades provinciales, donde se acordó que no iban a permitir el traslado, todavía no cuentan con una posición oficial al respecto.

“La gobernadora ha estado haciendo las diligencias pertinentes de que no sea trasladada la dirección regional a La Romana, pero no tenemos nada oficial que nos asegure que no se la llevarán”, lamentó Maxwell.

Aseguró que sería muy lamentable que siendo San Pedro de Macorís, una de las provincias más vulnerable de la región este, también tenga que disponer de otras provincias.

“Nos va a perjudicar bastante, cuando se presente una emergencia tendremos que llamar a La Romana para que dispongan. Sólo sabemos que esta decisión fue por órdenes administrativas”, sostuvo.

El funcionario hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que esta problemática sea solucionada lo más pronto posible y no se vean afectados como provincia en la actual temporada ciclónica.

La diputada por San Pedro de Macorís, Fiordaliza Peguero, manifestó que en la regional de la Defensa Civil de esta ciudad, hay muchos jóvenes capacitados que pueden dirigir de la mejor manera esa institución.

Hizo un llamado a los diferentes sectores de la provincia de San Pedro de Macorís a empoderarse y evitar que la regional de la Defensa Civil sea llevada a otro lugar.

Mientras que, la gobernadora Aracelis Villanueva, expresó en un comunicado al director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, su descontento de que sea movida la regional a la provincia La Romana.

“La dirección regional ha operado en San Pedro de Macorís, desde el año 2002, laborando de manera eficiente y con dedicación y entendemos que contamos con técnicos capacitados y con experiencia para seguir laborando como regional”, explicó en el comunicado.