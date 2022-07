Causas que impiden real persecución por trata y tráfico de personas en RD, según EE.UU

Un informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que el Gobierno de República Dominicana “no cumple a cabalidad con las normas mínimas” para acabar con la trata de personas, aunque reconoce que las autoridades del país hacen esfuerzos para lograrlo.

Pese al esfuerzo que menciona el informe y al aumento de las acciones de prevención, protección y persecución de responsables de este delito, el país se mantiene en la categoría 2 debido a que el Gobierno “no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave”.



“Estos esfuerzos incluyeron condenar a más traficantes, abrir una cuenta específica de tráfico de refugio, remisión a la atención y recopilación de datos, ayudar a gobiernos extranjeros en casos de trata, y registrar y documentar a los migrantes venezolanos vulnerables a la trata”, detalla la documentación.



El Departamento de Estados de los Estados Unidos consideró que los trabajos para identificar a las víctimas de la trata parecían “inequitativos”, porque para ellos el Gobierno de República Dominicana no brindó ayuda a los nacionales haitianos, no aprobó una ley que ampare a las víctimas de tráfico sexual menores de 18 años y no financió adecuadamente los esfuerzos contra el delito.

Persecución afectada por cambio de personal

El reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que el Gobierno dominicano no proporcionó suficiente capacitación, recursos y tecnologías a los funcionarios sobre la trata de personas y tampoco realizó un nuevo Plan Nacional de Acción que ayude a mitigarla.

Asimismo, afirma que los observadores de esta problema “señalaron que los cambios de personal en la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) supuestamente causaron una pérdida significativa de conocimiento institucional sobre la trata durante el período del informe” lo que generó una “pérdida de coordinación a nivel de trabajo a medida que el nuevo personal aprendió sus responsabilidades”, aunque los nuevos funcionarios “aumentaron posteriormente su colaboración interinstitucional sobre investigaciones”.

Destaca que es común que los funcionarios no distingan correctamente a una víctima de trata como un participante voluntario o de un actor cómplice en un negocio de tráfico de migrantes.

“La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad Antitráfico de la Policía son los principales organismos que persiguen casos de trata, con unidades policiales en Santo Domingo, Punta Cana, San Cristóbal, Puerto Plata y Boca Chica.

Una ONG y otros observadores informaron que la Unidad Antitráfico de la Policía estaba en pleno funcionamiento hasta que el Gobierno cambió su mando en noviembre de 2021, después de lo cual ralentizó sus actividades contra la trata mientras el nuevo personal aprendía sus responsabilidades”, destaca el informe.

El turismo sexual infantil

El reporte sobre trata de personas señala que las ONG denuncian la complicidad policial en áreas conocidas por el tráfico sexual de niños y que en datos ofrecidos por las autoridades dominicanas “el Gobierno no informó de ningún enjuiciamiento para el turismo sexual infantil”. Sí informó el Gobierno dominicano “que negó la entrada a más de 270 individuos durante el período del informe como posibles turistas sexuales”, indica.

“La República Dominicana es un destino para turistas sexuales principalmente de América del Norte y Europa por el tráfico sexual de niños. Ocurre tráfico sexual de niñas de 15 a 17 años, ocurre en las calles, en los parques y en las playas”, dice el informe.

De nuevo, la apatridia

Según el informe del Departamento de Estado de EE.UU. la República Dominicana “tiene la población apátrida más grande del hemisferio occidental” y cita que una ley de 2014 creó un mecanismo para proporcionar documentos de ciudadanía o un proceso de naturalización a personas sin nacionalidad, “pero la ley no ha sido implementada adecuadamente, dejando al menos a 135,000 dominicanos de ascendencia haitiana efectivamente apátridas y vulnerables a la trata”.

Detalla que el Gobierno dominicano “también negó tramitar ciudadanía dominicana a 50 personas de ascendencia haitiana otorgada por decreto presidencial y declinó renovar los permisos de trabajo a más de 200,000 inmigrantes y dominicanos de ascendencia haitiana que obtuvieron documentación después de una ley de 2014”.

Recomendaciones

Estados Unidos recomendó a República Dominicana evaluar de forma proactiva a los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, en especial las embarazadas, migrantes y aquellos que pertenecen a la industria azucarera.

También le aconseja financiar un nuevo Plan Nacional de Acción y asegurar que la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Citim) se reúnan periódicamente para llevar a cabo sus funciones contra este crimen.

Asimismo, pide modificar la ley contra la trata de personas de 2003 para eliminar el requisito de probar fraude y coerción de víctimas de tráfico sexual en menores de 18 años para que la norma sea compatible con el derecho internacional.

En el reporte, Estados Unidos también sugiere que el Gobierno dominicano emita y remita identidad de documentos a los haitianos en comunidades fronterizas, investigar “enérgicamente”, enjuiciar y condenar a los traficantes, y posteriormente aplicar las sentencias apropiadas, según lo que establece la ley.

Para Estados Unidos es importante que el país proporcione recursos humanos y financieros para combatir la trata de personas, en particular en áreas fuera de Santo Domingo. Pide a la Policía Nacional conectarse rutinariamente con otros países, incluido Haití.

El informe sugiere al país garantizar que las posibles víctimas de trata de niños que participen en pandillas y narcotraficantes, sean examinados, identificados y referidos a un centro de ayuda para esta problemática.

A su vez, que República Dominicana amplíe el acceso constante a la atención, incluido un refugio dedicado para hombres víctimas de esta explotación.

Entre las medidas que han implementado las autoridades dominicanas para enfrentar el flagelo, citó el servicio en línea dedicado a la trata de personas las 24 horas del día, los siete días de la semana y una nueva dirección de correo electrónico para recibir llamadas de víctimas en los idiomas español, inglés, francés y criollo haitiano.

Dominicanas víctimas en otros países

Los traficantes de personas explotan a víctimas extranjeras en la República Dominicana, cuyas mujeres y niñas de este país también son abusadas con este crimen en el exterior. “Mujeres dominicanas y niños, particularmente de áreas empobrecidas, eran víctimas de tráfico sexual en toda la República Dominicana, el Caribe, América Central, Suramérica, Europa, Medio Oriente y EE.UU.” en los últimos cinco años, documenta el Reporte Tráfico de Personas, julio de 2022.

Las dominicanas son víctimas de explotación sexual y laboral en islas del Caribe como Curazao, Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados y Aruba. En países como Argentina y Guyana, en Sudamérica; Costa Rica, en Centroamérica, Guinea Ecuatorial (África Central) y están “particularmente en riesgo” en el vecino Haití. También en España, Suiza, Eslovenia y Vietnam.

