Rolando Muñoz: “Estamos a menos de 13 metros de distancia para rescatar a los mineros atrapados”

Los mineros Gregores Alexander Méndez Torres y Carlos Yépez se encuentran bajo tierra, atrapados en un espacio de unos 61 metros de largo por seis de ancho.

Originalmente se pensó que el proceso de rescate se tardaría entre cuatro y seis semanas, pero 10 días después del derrumbe de la madrugada del domingo 31 de julio, apenas unos 10 metros separan el túnel de rescate de donde se encuentran el dominicano y el colombiano, que desde el pasado lunes han estado en comunicación con rescatistas de la Corporación Minera Dominicana, una empresa con capital chino, que se encarga del rescate bajo la supervisión y coordinación del gobierno dominicano.

El director de minería, Rolando Muñoz, y el asesor del Poder Ejecutivo en esa misma materia, Miguel Peña, visitaron Diario Libre para tratar temas relacionados con el rescate, incluido el uso de la tuneladora canadiense traída al país, que ya está trabajando en uno de los túneles, pero que el presidente de Cormidom, Paul Marinko dijo el lunes que no sería utilizada pues seguirían con el Plan A.

¿Cuál fue la primera medida tomada al enterarse del derrumbe?

Lo inmediato es cómo ponerse en contacto con ellos para garantizarles la supervivencia porque ellos no sufrieron golpes, sino que se obstaculizó el paso.

Pensamos rápidamente en línea de vida y la parte más corta en lograr una perforación, de poco ancho, para garantizar el suministro rápido. Hicimos una de 2.5 pulgadas, iniciamos los trabajos el domingo al mediodía y terminamos el lunes en la tarde.

¿Qué fue lo primero que les hicieron llegar?

Lo primero que le dimos fue agua y alguna bebida energizante, pero se buscó al doctor Jimmy Barranco Ventura, uno de los mejores nutricionistas del país que diseñó una dieta especial. El colombiano no tenía problemas, pero el dominicano quería que le mandaran picapollo. Se les manda una alimentación muy balanceada, se les mandaron barras (de proteínas).

¿Cómo es el lugar donde están atrapados?

Aunque están confinados en un túnel, ellos están en un área bastante amplia, el túnel tiene 61 metros de largo por seis de ancho. Ellos están en un área de alrededor de 376 metros cuadrados y si se mide la bóveda son 2,100 metros cúbicos. Tenían aire, pero les estamos suministrando aire (oxígeno).

¿Qué han logrado suministrarles?

Hicimos tres perforaciones más, de mayor amplitud y le hemos metido una tubería de agua limpia, una estructura para que hagan una camita, radios y también teléfonos con juegos de barajas. Les enviamos un sistema para que se tomen la temperatura y hay un equipo de psicólogos que hablan con ellos todos los días. Los familiares del minero colombiano están aquí, su esposa y su madre y su hijo llega hoy (anoche).

¿Se usará la tuneladora canadiense?

La tuneladora está trabajando. Todo hace falta. Ese equipo llegó ayer a las 10 de la noche, no llegó armado. Ya está armado y está abajo (trabajando). Nadie iba a hacer esa inversión y ese esfuerzo para no usarla. No esperábamos esa máquina para seguir trabajando, tenemos un plan que va por encima del tiempo planificado, que está dando resultados positivos. En principio se pensaba que el rescate sería de cuatro a seis semanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/diagrama-mineros-rescate-150e5e4a.png

¿Qué tanto avanzan?

Hasta diez metros (diarios). Hoy estamos a menos (de trece metros), inicialmente la galería de salvación es de 73.1 metros y ya vamos por más de 60 y pico metros. La tuneladora ya llegó y está trabajando porque tenemos opciones. Esperamos llegar a 67.4 metros este martes. Deben faltar unos 10 metros.

¿Entonces podrán sacarlos este martes?

En estas situaciones lo que tenemos son 24 horas para trabajar a tiempo completo, decir que los sacaremos mañana o pasado, no podemos. Tenemos la máquina que hará un hueco de unos 75 centímetros y tenemos diseñada una cápsula como la que hicieron en Chile para, si es necesario, entrar por ahí, hacer esa perforación y con un equipo halarlos.

¿Cuántas personas participarán en el rescate final?

Hay tres personas que están preparadas para llegar a rescatarlos. Nos acercamos hasta la ventana que vamos a abrir para sacarlos.

¿Y cuando salgan?

Los recibirá una unidad médica, de ahí vamos a transportarlos en helicóptero al (hospital) Ramón de Lara y ahí les harán una evaluación completa.

¿Quién ejecuta los trabajos de rescate?

La compañía, porque la compañía es la que tiene la parte operativa, pero hemos estado encima todo el tiempo, el ministro de energía y minas, nosotros, el presidente de la República, todos hemos estado supervisando.

¿Habrá sanciones por este tercer accidente en menos de un año?

El de septiembre, que yo también fui, fue un accidente de un obrero que manejó mal una máquina y murió.

Nadie quiere eso, pero no fue un accidente en la mina. El de diciembre fue un accidente, una gente entró a un área no soportada y hubo un desplome y pasó el accidente.

Este caso ahora lo que estamos mirando es salvar los dos mineros y después vamos a hacer una evaluación científica, con las operaciones cerradas, hasta que presenten un estudio detallado por técnicos dominicanos y empresas internacionales. Ahora mismo solo hay cabeza para trabajar en el rescate.

¿Cormidom es una mina 100% operativa?

Esta es una mina que está en construcción, no es una mina operativa de la que se están explotando minerales. Para el 2024 se terminarán los trabajos de construcción y es entonces cuando será operativa. Como Cormidom comenzó en el 2002 en la parte superficial, a cielo abierto, y entonces ahí fue que descubrieron lo subterráneo. La parte a cielo abierto agotó su proceso y vino la conversión a mina subterránea. La administración pasada tomó cinco años evaluando el sistema y la licencia ambiental. Esa inversión está en el orden de US$1,300 millones, pero es una mina que está en construcción.