Familia de Alberto Guzmán, muerto en supuesto accidente pero tenía herida de bala, pide respuestas

Familiares de Alberto Guzmán, quien murió en un supuesto accidente de tránsito en Villa Mella, pero que al que descubrieron un impacto de bala en su cuerpo, dijeron este viernes que no han recibido respuesta de la investigación que realizan las autoridades al respecto a pocos días para que se cumpla un mes del suceso.

Expresan que, a pesar de que se esperan los resultados definitivos de los estudios forenses que se hacen al cadáver, lo que se les informó al principio que estarán listos en 45 días, no se les ha dicho nada de las indagatorias que suponen están en curso en torno a policías que pudieran estar implicados en la muerte.

“No tenemos respuesta, no sabemos qué pasó, las autoridades no nos han dicho absolutamente todavía nada. Sentimos impotencia y desesperación, porque cuando uno no sabe realmente qué pasó y no encuentra respuesta se siente impotente y desesperado y lleno de dolor y tristeza”, dijo Izabel Díaz, viuda de la víctima.

Informó que en los primeros días trascurridos desde la extraña muerte y luego de que hicieron una protesta exigiendo que el hecho se esclareciera, fueron entrevistados por miembros del departamento de Asuntos Internos de la Policía, a quienes ella y otros miembros de la familia aportaron los datos que tenían y estos le comunicaron que investigarían y permanecen a la espera de alguna novedad.

“Yo le pido a las autoridades que por favor nos respondan que nosotros exigimos respuesta por una persona que venía de su trabajo; un hombre trabajador, un padre ejemplar, un ser humano maravilloso”, expresó Díaz, quien dice temer que la muerte de su esposo pueda quedarse impune.

El cadáver

La madrugada del pasado 13 de agosto, luego de insistentes llamadas que Isabel Díaz hizo al teléfono celular de Alberto Guzmán al notar le contestó un agente de la Policía Nacional, según ha dicho en reiteradas ocasiones.

La señora llamaba a su esposo debido a que habían pasado varias horas desde que este salió de su trabajo a las 11:00 de la noche, rumbo a su residencia, ubicada en el sector Los Guaricanos en Santo Domingo Norte, y no había llegado,

De acuerdo al testimonio de la dama en el contacto con el miembro de la Policía, que se produjo a las 4:00 de la madrugada este le dijo que Guzmán chocó con una de las paredes del Parque Mirador Norte y que una patrulla de la institución fue a buscarla y la llevó hasta el lugar del hecho, donde al menos seis agentes insistieron en que se llevaran el cadáver sin que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses hiciera el levantamiento, para supuestamente evitar trámites burocráticos, a lo que accedieron.

Relató que cuando hacían los preparativos para sepultar el cuerpo descubrieron que tenía un impacto de bala en el costado izquierdo, por lo que contactaron al Inacif y estos confirmaron el hallazgo. Desde entonces el caso ha causado revuelo y se ha iniciado una investigación de la cual aún se espera su conclusión.