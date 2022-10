En Villa Juana y Villas Agrícolas los delincuentes acechan y se burlan de los policías

Un sentimiento de inseguridad y miedo es el que se vive día a día entre los comunitarios que residen en los sectores Villas Agrícolas y Villa Juana, en el Distrito Nacional, ante la ola delictiva que los afecta.

Ambas barriadas figuran en los apuntes de la Policía Nacional con un incremento de la incidencia delincuencial entre el 13 hasta el 30 del mes pasado, fecha en que aumentó 17 y 140 %, respectivamente.

Pese a la amplia presencia de los agentes del orden, los lugareños de dichos sectores creen que los desaprensivos “se burlan de manera descarada” de los oficiales, para continuar realizando sus acciones ilegales.

Sobre esto, el propietario de un colmado de Villas Agrícolas indicó que las burlas a los agentes de la Policía Nacional están y seguirán empañado su labor, ya que entiende que debe existir un monitorio mejor organizado en la zona.

“Ellos pasan (los policías) y son muchos que pasan, pero inmediatamente ellos pasan, hay el doble de delincuentes desgraciados haciendo lo mal hecho. Esos bárbaros acechan a los policías y después que cruzan ya hasta le tienen las horas contadas”, comentó mientras mencionaba que pagó a uno de los delincuentes para que a su colmado no lo toquen manos criminales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/061022-recorrido-por-barrios-665-489ed3e2.jpg Sector Villa Juana se sumerge en la delincuencia. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/una-calle-con-carros-6e3ee13b.jpg Sector Villa Juana. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Según el comerciante, a quien se protege su identidad por seguridad, no solo él ha tenido que pagar a los "matatanes de la zona", sino también que varios vendedores han tenido que adaptarse a lo nuevo y depositar un "peaje" a un grupo de delincuentes para proteger sus pertenencias.

Asegura que los comunitarios, vendedores y motoristas de Villas Agrícolas están desamparados de las autoridades y que además de los delincuentes del sector, acuden a la zona desaprensivos "bien armados" de El Capotillo.

La estrategia utilizada por las autoridades al realizar los operativos conjuntos ayudó los primeros días, según Rosa Balbuena, residente del sector Villa Juana, quien contó que hace dos semanas fue víctima de un atraco en el cual casi pierde la vida, ya que uno de los delincuentes le gritaba a su compañero que “la matara”.

Balbuena expresó que cuando los agentes ultimaron a varios delincuentes la situación había mejorado, ya que la acción creó un temor en aquellos que realizan estos actos.

"Deberían seguir haciéndolo, porque ellos han bajado la guardia, eso era los primeros días porque la población y ustedes los medios lo tenían entre la espada y la pared, pero ya ellos soltaron eso. Hace poco me matan, me quitaron todo lo que tenía y uno de los atracadores, que era más arrebatado que el otro, solo decia que me mataran" Rosa Balbuena “

Los residentes de los sectores Villas Agrícolas y Villa Juana piden a las autoridades policiales mejores acciones y que sean firmes para combatir la delincuencia que a diario cometen los desaprensivos.

“Ya esto no se aguanta”

En el análisis de la Policía Nacional, desde el 13 hasta el 26 de septiembre, los actos delictivos en tres sectores del Distrito Nacional aumentaron entre un 17, 24 y 140 % respectivamente, al compararlo con los datos registrados anteriormente en igual cantidad de días.

Anteriormente, desde 30 de agosto hasta el 12 de septiembre, el sector Villas Agrícolas registraba 30 casos y aumentó a 35, por lo que, en su informe, la Policía Nacional indicó que con los cinco casos más se registra un crecimiento de un 17 % en los actos delictivos. En Gascue había 17 y ahora son 21, mientras que en Villa Juana eran 15 y actualmente son 36.

El malestar expresado por los comunitarios afectados siempre es el mismo: “Estamos hartos”, “Estamos cansando”, “Ya esto no se aguanta”, “Tenemos miedo”. Es por eso que por más promesas que hacen las autoridades de mejoras, sus esperanzas se desvanecen ante la realidad que les ha tocado pasar con la delincuencia.

La inseguridad en estos lugares figura como el drama predominante en los comunitarios de estas zonas quienes ven “de mal a peor” el panorama delictivo que los afecta.

Te puede interesar Sector Simón Bolívar sumergido en la delincuencia

La Policía asegura que han bajado casos de criminalidad y delincuencia en RD

En 15 días, agentes de la institución del orden y otros organismos informaron que apresaron 29 prófugos de la justicia, 230 personas vinculadas al tráfico de sustancias controladas, 84 con registros penales y 80 señalados como presuntos delincuentes.

La información fue ofrecida la semana pasada por Diego Pesqueira, vocero de la uniformada, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Policía Nacional, donde señaló que también fueron depuradas 177,270 personas, de las cuales 18,922 quedaron retenidas para ser investigadas.

Los operativos fueron realizados desde el 13 hasta el 26 de septiembre, tiempo en que fueron detenidas 221 personas en flagrante delito.