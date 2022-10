Abel Martínez gana consulta ciudadana y es candidato del PLD para elecciones del 2024

Abel Martínez es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras obtener una sólida victoria con 60.87 %, de los votos, equivalente a más sufragios que todos los demás candidatos juntos, en lo que fue la consulta ciudadana organizada para medir la simpatía de los aspirantes.

Con el 75.48 % de los votos computados en seis boletines, Martínez sacó un total de 213,185 sufragios; seguido de lejos por Francisco Domínguez Brito, con 73,137 (20.82 %), Margarita Cedeño, 57,024 (16.23 %), Maritza Hernández, 3,737 (1.06 %); Karen Ricardo 2,672 (0.76 %); y Luis de León, 1,520 (0.44 %).

"“Hoy culminamos esta primera etapa, con la fe puesta en el porvenir, con la decisión firme de que el PLD vuelve al poder…Este partido, fundado por el profesor Juan Bosch, está abierto a todos los dominicanos”" Abel Martínez Candidato PLD “

Con 23 años de militancia en el PLD, periodo en el que ha sido presidente de la Cámara de Diputados y alcalde de Santiago de los Cabellos -su actual puesto- Martínez guiará al partido morado en la búsqueda del poder que perdieron en 2020, luego de tenerlo durante 16 años.

Martínez agradece

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/17/francisco-dominguez-brito-danilo-medina-francisco-javier-garcia-jose-del-castillo-savinon-posando-con-un-traje-de-color-negro-b89aa9dd.jpg Abel Martínez habla durante acto en el PLD tras la consulta ciudadana en la que resultó ganador. (KEVIN RIVAS)

En su primer discurso como candidato presidencial del partido morado, Martínez agradeció a Dios por darle fortaleza, al presidente del partido, Danilo Medina; al secretario general, Charlie Mariotti; a la comisión electoral; a su esposa, la presentadora de televisión, Nahiony Reyes; y a todos los simpatizantes por el organizado proceso consultivo de ayer domingo.

Durante el mensaje, emitido en la Casa Nacional de la avenida Independencia, del Distrito Nacional, donde estuvo, también, el exmandatario Medina y la mayoría de los miembros de la cúpula del PLD, Martínez felicitó a sus rivales del partido por la unidad que mostraron en el certamen. Manifestó a todas las personas que deseen ser parte de ese partido que tienen las puertas abiertas dentro de la organización fundada por Juan Bosch.

El impulso de políticas en favor de la juventud, mujeres y sectores vulnerables, sumados a una fuerte política contra la inmigración ilegal son partes de las propuestas que Martínez ha expresado que pondría en acción en un gobierno suyo.

El boletín cero fue difundido a las 5:00 de la tarde, y, desde entonces, los demás informes fueron dados sin contratiempo, siendo el último pasadas las 9:30 de la noche. En este faltaban 703 colegios, equivalente a un 25.73 % por computar. No obstante, la ventaja de Martínez era tan amplía que los resultados no variarían, según informó la comisión organizadora del proceso interno.

En total, eran 2,732 centros de votación, habilitados en 1,789 recintos que facilitó el Ministerio de Educación, los cuales fueron limpiados, una vez terminó el proceso, con la finalidad de que estos sean usados este lunes en la docencia.

En la proclamación de Martínez estuvieron presentes los demás candidatos, excepto Margarita Cedeño, quien, según expresó Martínez, sí lo llamó para felicitarlo. Además, en el lugar se citaron cientos de simpatizantes, quienes coreaban el nombre de Abel.

De su lado, durante una breve intervención, Francisco Domínguez Brito, segundo en el conteo, felicitó al partido y proclamó que “lo más importante (es) que haya toda la unidad... y que juntos trabajemos para que Abel Martínez sea el próximo presidente de la República”.

500 mil votantes

La Comisión Organizadora de la Consulta sobre los Aspirantes a la Candidatura Presidencial (Conap) informó que en el proceso interno acudieron a las urnas alrededor de 500 mil personas, cifra considerada como un “récord” por los organizadores.

Durante la jornada, que se inició a las 8:00 de la mañana y finalizó a las 5:00 de la tarde, se notó poca asistencia en algunas demarcaciones. En Villa Mella, Santo Domingo Norte, se reportó un fallo técnico que fue superado a la brevedad, y en Villarpando, en la provincia de Azua, no se hubo votaciones, decisión tomada por precaución ante una amenaza de huelga que tenía esa comunidad. Para no entorpecer el proceso, la comisión organizadora informó que a las 5:00 de la tarde, los votantes que estaban en filas les retiraron sus cédulas para que no se queden sin ejercer su derecho. Alejandrina Germán reiteró que reunir a la cantidad de personas fue un récord y es símbolo de que el partido morado está fortalecido y unificado.

Llamado a la Unidad del PLD Alejandrina Germán, presidenta de la comisión organizadora de la consulta del partido morado, manifestó que el sondeo ciudadano que celebró fue un ejemplo de organización, respeto y unidad entre todos los miembros de la organización y los aspirantes presidenciales. “El PLD crece y se fortalece”. Por reiteradas ocasiones, tanto Abel Martínez como Alejandrina Germán, hicieron énfasis en la unidad que ha mostrado el partido en dicho proceso interno, donde participaron los aspirantes a la precandidatura presidencial.