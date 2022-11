Encuentran novena víctima de las lluvias del viernes durante limpieza del río Ozama

Este viernes fue hallado el cadáver del señor Fernando Arturo Ramírez Almonte, de 60 años, quien fue reportado desaparecido el pasado viernes, cuando la combinación de una vaguada y una onda tropical causaron grandes inundaciones en el Gran Santo Domingo.

De acuerdo a las declaraciones de la hija del fenecido, Francis Ramírez, las autoridades no prestaron atención a su caso y levantaron la búsqueda de desaparecidos con el hallazgo de los cuerpos de Jochy Batista y del delivery Luisinky Mojica.

El fallecido residía en el ensanche Luperón, del Distrito Nacional.

“Yo pensé que iban a seguir la búsqueda porque también mi papá estaba desaparecido y era por las lluvias, pero alguien de la Defensa Civil me dijo que no, que la búsqueda la pararon porque ya no había más nadie desaparecido. Nosotros teníamos la denuncia, lo teníamos todo”, deploró al hablar con Diario Libre.

El cuerpo de Ramírez Almonte fue encontrado mientras el río Ozama estaba siendo limpiado.

"A mi padre no lo buscaron, lo encontraron porque estaban limpiando el río porque abrieron el puente flotante. Allí encontraron a mi papá y dieron parte a Inacif y a la Defensa Civil, pero no era que lo estaban buscando" Francis Ramírez Hija de víctima “

Por el grado de descomposición que presentó el cadáver del hombre, la familia Ramírez no podrá realizarle un velatorio. Hace siete días de su muerte.

Este viernes Francis se dirigirá al Instituto Nacional de Ciencias Forense (Inacif) para que se le haga entrega del cadáver de su padre, inmediatamente será sepultado en el cementerio Cristo Salvador, en el municipio Santo Domingo Este.

Con Ramírez Almonte aumentan a nueve los fallecidos por las lluvias del viernes en el Gran Santo Domingo.