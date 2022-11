Últimas declaraciones de Mantequilla antes de ser apresado

Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, quien fue detenido la tarde de este miércoles por las autoridades por supuestamente estafar a decenas personas con la promesa de multiplicarles el dinero, conversó con Diario Libre antes de ser detenido y dijo estar dispuesto a defender su dignidad en cualquier escenario.

Durante la conversación por teléfono dijo estar consciente de que existen varias denuncias en su contra, por lo que podría ser “ser sacado a la fiscalía” en las próximas horas con algún proceso judicial abierto en su contra.

Asimismo, dijo estar dispuesto a defender su honor y proyecto en cualquier escenario “porque no somos estafadores ni ladrones”.

“Lo que sí nos asusta es que entre de nuevo un abuso de poder y que a nosotros nos logren someter injustamente, entonces, ahí no vamos a poder pagarle a nadie, no voy a tener forma de seguir trabajando. Imagínate que yo caiga preso por un abuso de poder, porque legalmente no hay forma de yo caer preso”, se defendió.

Dijo que está luchando contra lo que llamó los tres poderes más grandes del mundo: sector financiero, político y la ignorancia de un pueblo.

“Si a mí me citan a la fiscalía, voy a hacer una sola pregunta: ¿Dónde está el superintendente de Bancos? Porque desde ahí fue que empezó la campaña negativa hacia nuestra persona”, manifestó.

En ese orden, responsabilizó al superintendente de Bancos, Alejandro Fernández y los bancos que le bloquearon las cuentas. “Me imagino que eso fue una orden directa desde la Superintendencia de Bancos”, dijo.

Al ser cuestionado por las razones que mantiene cerradas las puertas de la oficina de 3.14 Inversiones, en Bayaguana, Monte Plata, argumentó que cada vez que abre, un grupo de personas llegan a amenazar a los empleados con tirotearlos y saquear el local.

De los 150 millones de pesos que reveló adeuda a sus inversionistas, aseguró que solo ha pagado un promedio de 10 millones, “estamos ahora debiendo como 140 millones de pesos”.

“El último pago que hice fue de Abel Fernández”, aseguró.

Informó también que ayer martes visitó la Superintendencia de Bancos a los fines de conocer los requisitos y permisos que necesita para que su empresa siga operando.

“De la Superintendencia nos mandaron para Pro Usuario, hice mi solicitud para que me expliquen los motivos por los que los bancos me cerraron las cuentas”, reveló.

Apresado en el Palacio de la Policía

Mantequilla fue apresado en el Palacio de la Policía Nacional. Según una nota de prensa que envió la institución, "la detención se logró momentos en que García Peguero (a) Mantequilla fue sorprendido al entrar al Palacio Policial, en compañía de otra persona, que conformes a informes de inteligencia, tenía la misión de grabar un video para luego divulgarlo y simular que no existe nada judicial en su contra".

La Policía dijo que la detención de Mantequilla se materializó con "estricto apego a las normas legales y respeto a los derechos fundamentales".

Agregó que de inmediato, el detenido fue sometido de inmediato a un chequeo médico en la Unidad de Atención Primaria de la institución del orden.

La Policía informó que Mantequilla fue puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.