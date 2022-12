Entre llantos sepultan restos de "el Mello”, ultimado por la Policía en Los Alcarrizos

Entre llantos y expresando su impotencia, familiares sepultaron este viernes los restos de Eric Ramón Pérez Germán, alias “el Mello”, ultimado por las autoridades durante un alegado intercambio de disparos,

A pesar de que los familiares se oponían rotundamente a que los agentes policiales acudieran al sepelio en el cementerio del municipio Los Alcarrizos, al campo santo se presentaron decenas de oficiales custodiando la zona.

Ramón Pérez, padre de alias el Mello, reiteró que su hijo era inocente al desmentir que la información de la Policía Nacional, de que su hijo era uno de los integrantes de la banda delictiva "Los 30/30" o "Los Papo Trenzas".

El señor Pérez aseguró que las autoridades policiales que lideran Los Alcarrizos están realizando acciones no legales combinan con la banda "Los Papo Trenzas".

"Con mi hijo no, mi hijo tiene familia y se crió con valores y del hijo yo soy responsable y voy donde quiera, donde quiera que haya que ir yo voy", expresó.

Además, asegura que las autoridades policiales cobran el denominado "peaje" en la zona, para permitir que los delincuentes operen de manera abierta.

"Vamos hablar la verdad, aquí no operan los puntos de drogassi ello no lo permiten. No importa que me maten, si me quieren matar, que me maten, yo ando desarmado, sólo tengo una arma que es a Dios", sostuvo Pérez a Diario Libre.

Agregó que la imagen de su familia no tiene precio, por lo que indica no se dejará intimidar. Pide justicia por su hijo.

Junto a Eric fueron ultimados el pasado martes cinco personas más, quienes supuestamente también pertenecen a la banda.

La Policía Nacional le atribuye a la presunta banda Los 30/30 o "Los Papo Trenzas" la comisión de varios delitos como asesinatos, microtráfico de drogas, robos, asaltos, secuestros y actos de barbarie y tortura.

