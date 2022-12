Director de Senasa: reclamos del Colegio Médico deben discutirse en CNSS

El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, dijo este lunes que los reclamos que hace el Colegio Médico Dominicano(CMD) deben ser discutidos en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y que ese gremio debe ser claro en lo que exige.

"Yo personalmente, representando la ARS más grande del país, entiendo que para eso está el Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde están involucrados todos; trabajadores, médicos y ARS, todo el mundo está involucrado ahí y yo entiendo que el Colegio Médico tiene que esperar las decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social", dijo Hazim durante el anuncio de un reforzamiento en los puntos de servicio de Senasa durante las festividades navideñas.

Indicó que el CMD hasta el momento "no ha sido claro" en el porcentaje que requiere le sea aumentado, lo que aseguró es una de las bases para iniciar las negociaciones en búsqueda de una solución al conflicto.

"Ellos dicen que bajo las tarifas del Senasa, pero después ponen que hay que hacerle un aumento. Entonces tiene que haber una decisión clara de qué quiere el Colegio Médico", sostuvo el director de Senasa, quien consideró que cualquiera que sea la propuesta en ese sentido requiere de hacer un estudio de factibilidad para que ningún sector resulte afectado.

En torno a la eventual desaparición de las administradoras de riesgos de salud (ARS), Santiago Hazim dijo que significaría un retroceso de 30 a 40 años en el sistema de salud.

"Yo no estoy de acuerdo con que desaparezcan las ARS, este país ha luchado mucho por conseguir el sistema de salud que hoy tenemos. Nosotros de ninguna forma queremos un monopolio involuntario. Dejar a Senasa solo sería un monopolio involuntario porque Senasa no lo está buscando esto porque no lo ha fomentado, no lo ha impulsado y no lo quiere", indicó al considerar que los usuarios deben tener opciones.

El Colegio Médico Dominicano lleva a cabo un plan de lucha desde hace varios meses que ha implicado dejar de prestar servicios a algunas administradoras de riesgos de salud en demanda de una serie de reclamos.

Reforzamiento en puntos de servicio

Santiago Hazim anunció que los puntos de servicio de Senasa que funcionan en los principales hospitales del país serán reforzados durante las festividades navideñas para colaborar con los operativos preventivos que se realizan en esos centros de salud.

Sostuvo que también estarán difundiendo diversos mensajes preventivos enfocados a reducir los accidentes de tránsito, que son la principal causa de muerte en el país y que tienden a elevarse en estas épocas, principalmente, en personas de entre 20 y 49 años de edad.