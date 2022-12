Presidente del TC: “Convivimos con un mercado agrícola, todavía no tenemos local”

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, pidió a las autoridades competentes hacer valer lo que entiende es la voluntad del presidente de la República, el que se concluya con la construcción del edificio que albergará en un espacio digno esa entidad.

Ray Guevara dijo que actualmente, el Tribunal Constitucional convive con un mercado agrícola, ya que opera en unas instalaciones del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre).

Para saber si merecen un edificio adecuado para el TC, Guevara preguntó, "¿cuál es el valor que tiene la Constitución?", señaló que la construcción del edificio fue iniciada pero ya lleva cuatro años sin ser terminada.

"Nosotros estamos en unas dependencias que son de Inespre, todavía no se ha hecho el traspaso, el tribunal no tiene sala de audiencias, salón de eventos, el tribunal no tiene nada, solo una obra que se está construyendo y lleva cuatro años, dos del gobierno anterior y dos de este. " Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional “

Sin embargo, dijo estar consciente de que, es la voluntad del presidente de la República, que el edificio sea concluido lo antes posible.

En ese sentido agregó: "Nosotros no podemos invitar a los presidentes de los Tribunales Constitucionales internacionales cuando vienen, no buscamos privilegios, lo que queremos es un local digno".

Más de 6,000 sentencias emitidas

Destacó que en 11 años de funcionamiento, el Tribunal Constitucional ha emitido más de seis mil sentencias, con la importancia de que la jurisprudencia del (TC) ha cambiado la vida de los ciudadanos.

Recalcó que las decisiones del tribunal son definitivas e irrevocables así como vinculantes para todos los poderes del Estado.

El tribunal ha creado las bases de la igualdad con sus fallos constitucionales.

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado por la Constitución de fecha 26 de enero de 2010. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

"Cuando el Tribunal dice que hay que respetar la igualdad de la mujer y el hombre, o que la cuota electoral no puede ser nacional sino por circunscripción electoral, estamos cumpliendo con la Constitución", expresó Guevara.

Mencionó algunas de las sentencias que reafirman el cumplimiento de la Constitución, tales como: el derecho de la mujer a conocer los bienes que posee el marido. En el ámbito de medio ambiente, la sentencia que dice que Loma Miranda es una Reserva Nacional, que solo puede ser explotada cuando se hagan los estudios de lugar; el que no se puede incautar un vehículo en la calle si no es por las cinco razones que dice el TC como, una matrícula limada que no se ve, un chasis sin numeración, que no tiene placa, etc.